La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El jamón ganador de la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba, el recinto que llevará el nombre de Rafael Campanero y las novedades sobre la inclusión del norte de la provincia en la planificación eléctrica del Gobierno centran la información vespertina
Un jamón de Agroibérica de Pozoblanco se ha proclamado ganador del concurso al mejor jamón 100% ibérico de bellota de la DOP Los Pedroches 2025, una de las actividades centrales de la Feria del Jamón que se celebra durante todo el fin de semana en Villanueva de Córdoba. En otro orden de cosas, el recinto que rodea a El Arcángel llevará el nombre del expresidente y leyenda del Córdoba CF Rafael Campanero. Esta denominación se aprobará oficialmente el próximo martes en el Consejo Rector de Urbanismo, Por último, secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha asegurado este viernes en Córdoba que el Gobierno central estudiará incluir al norte de la provincia en la planificación eléctrica, una reclamación histórica de la zona que ha cobrado relevancia en las últimas semanas, desde que se anunció que quedaría fuera.
- Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
- Rafael Campanero 'abrazará' a El Arcángel: esto es lo que aprobará Urbanismo el martes
- El Gobierno estudia "el encaje técnico" para incluir al norte de Córdoba en la planificación eléctrica
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Sadeco aprueba un nuevo convenio colectivo: cien nuevas plazas, plan de conciliación y gafas
- Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO
- La realidad de las adicciones en Córdoba: combinación de cocaína y alcohol, más mujeres y jóvenes aislados
Salud
Provincia
- La Diputación de Córdoba congela las tarifas del agua y la basura tras el rechazo de la oposición
- Hasta 300 empleos nuevos en La Carlota desde diciembre: así son los perfiles que busca Aviserrano
- La Guardia Civil desarticula una red que estafó más de medio millón a través de internet
Deportes
Campo
Cofradías
- La Virgen de las Tristezas sale este sábado al encuentro de Córdoba: horario y recorrido de la procesión
Política
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado