Un jamón de Agroibérica de Pozoblanco se ha proclamado ganador del concurso al mejor jamón 100% ibérico de bellota de la DOP Los Pedroches 2025, una de las actividades centrales de la Feria del Jamón que se celebra durante todo el fin de semana en Villanueva de Córdoba. En otro orden de cosas, el recinto que rodea a El Arcángel llevará el nombre del expresidente y leyenda del Córdoba CF Rafael Campanero. Esta denominación se aprobará oficialmente el próximo martes en el Consejo Rector de Urbanismo, Por último, secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha asegurado este viernes en Córdoba que el Gobierno central estudiará incluir al norte de la provincia en la planificación eléctrica, una reclamación histórica de la zona que ha cobrado relevancia en las últimas semanas, desde que se anunció que quedaría fuera.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Deportes

Campo

Cofradías

Política