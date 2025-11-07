Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El jamón ganador de la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba, el recinto que llevará el nombre de Rafael Campanero y las novedades sobre la inclusión del norte de la provincia en la planificación eléctrica del Gobierno centran la información vespertina

Las mejores piezas de la Feria del Jamón de Los Pedroches.

Las mejores piezas de la Feria del Jamón de Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Un jamón de Agroibérica de Pozoblanco se ha proclamado ganador del concurso al mejor jamón 100% ibérico de bellota de la DOP Los Pedroches 2025, una de las actividades centrales de la Feria del Jamón que se celebra durante todo el fin de semana en Villanueva de Córdoba. En otro orden de cosas, el recinto que rodea a El Arcángel llevará el nombre del expresidente y leyenda del Córdoba CF Rafael Campanero. Esta denominación se aprobará oficialmente el próximo martes en el Consejo Rector de Urbanismo, Por último, secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha asegurado este viernes en Córdoba que el Gobierno central estudiará incluir al norte de la provincia en la planificación eléctrica, una reclamación histórica de la zona que ha cobrado relevancia en las últimas semanas, desde que se anunció que quedaría fuera.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Deportes

Campo

Cofradías

Política

TEMAS

  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  5. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  6. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  7. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado

