La actualidad del viernes 7 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las VPO disponibles para organizaciones sociales, la oferta de 300 empleos de Aviserrano en La Carlota y la entrevista a la presidenta del Colegio de Médicos abren la crónica del inicio del fin de semana
Vimcorsa facilitará viviendas de protección oficial (VPO) a las organizaciones sociales que para servirán de apoyo a personas vulnerables, como pisos tutelados y viviendas compartidas. En otro orden de cosas, la empresa cárnica Aviserrano ultima las obras de su nueva fábrica en La Carlota. La firma ofertará 300 puestos de trabajo desde diciembre para la puesta en funcionamiento de esta sede que, según las previsiones, abrirá sus puertas la próxima primavera. Por último, la doctora Carmen Arias, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, que ha revalidado el cargo e inicia su segundo mandato, asegura que "no existe falta de médicos en general, sino déficit en algunos centros y especialidades". Analiza esta y otras cuestiones, en una entrevista a Diario CÓRDOBA.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Así es Ghenova, la multinacional de ingeniería que llega a Córdoba: del rescate submarino a la energía renovable
- Santi Pozuelo, cordobés en la Marcha Verde: "Los saharauis eran españoles y luchaban con las tropas españolas"
- Córdoba repite como la segunda provincia mejor valorada por los turistas: esta es la nota que le conceden
- Las muertes súbitas crecen entre los mayores de 50 en Córdoba, pero no por la práctica de deporte
- Córdoba lleva la mayor delegación de su historia al congreso del PP andaluz que reelegirá a Juanma Moreno como presidente
- Estos son los plazos para solicitar licencias de veladores en Córdoba en 2026
Salud
- Bajan las temperaturas y la gripe inicia su escalada: la médica del hospital Reina Sofía María Ángeles Onieva avanza cómo afectará
Provincia
- Subida del agua y la basura en la provincia: esto es lo que habrá que pagar de más si se aprueba el plan
- Formación e innovación: comienza la Feria del Jamón de Los Pedroches en Villanueva de Córdoba
Ocio
Deportes
Internacional
Cultura
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado