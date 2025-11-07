Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 7 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las VPO disponibles para organizaciones sociales, la oferta de 300 empleos de Aviserrano en La Carlota y la entrevista a la presidenta del Colegio de Médicos abren la crónica del inicio del fin de semana

Uno de los pisos tutelados en los que han sido reubicados usuarios de Prode.

Uno de los pisos tutelados en los que han sido reubicados usuarios de Prode. / Rafael Sánchez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Vimcorsa facilitará viviendas de protección oficial (VPO) a las organizaciones sociales que para servirán de apoyo a personas vulnerables, como pisos tutelados y viviendas compartidas. En otro orden de cosas, la empresa cárnica Aviserrano ultima las obras de su nueva fábrica en La Carlota. La firma ofertará 300 puestos de trabajo desde diciembre para la puesta en funcionamiento de esta sede que, según las previsiones, abrirá sus puertas la próxima primavera. Por último, la doctora Carmen Arias, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, que ha revalidado el cargo e inicia su segundo mandato, asegura que "no existe falta de médicos en general, sino déficit en algunos centros y especialidades". Analiza esta y otras cuestiones, en una entrevista a Diario CÓRDOBA.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Ocio

Deportes

Internacional

Cultura

TEMAS

  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  5. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  6. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  7. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado

