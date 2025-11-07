Vimcorsa facilitará viviendas de protección oficial (VPO) a las organizaciones sociales que para servirán de apoyo a personas vulnerables, como pisos tutelados y viviendas compartidas. En otro orden de cosas, la empresa cárnica Aviserrano ultima las obras de su nueva fábrica en La Carlota. La firma ofertará 300 puestos de trabajo desde diciembre para la puesta en funcionamiento de esta sede que, según las previsiones, abrirá sus puertas la próxima primavera. Por último, la doctora Carmen Arias, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, que ha revalidado el cargo e inicia su segundo mandato, asegura que "no existe falta de médicos en general, sino déficit en algunos centros y especialidades". Analiza esta y otras cuestiones, en una entrevista a Diario CÓRDOBA.

