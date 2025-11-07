Sadeco aprueba un nuevo convenio colectivo: cien nuevas plazas, plan de conciliación y gafas

Los trabajadores de Sadeco y la empresa han alcanzado este viernes un acuerdo para la aprobación de un nuevo convenio colectivo y el plan de conciliación después de meses de negociación. El acuerdo ha sido firmado por todos los sindicatos con representación en la empresa de limpieza: CCOO, el mayoritario, UGT, CTA, CGT, CSIF y USO. Esta primavera, los trabajadores rompieron el preacuerdo de convenio firmado en marzo, por no aceptar la empresa el incremento total de los días de vacaciones pactados, lo que afectaba a la reducción general de jornada.

Retomadas las negociaciones y firmado el texto, los sindicatos califican de "histórico" el acuerdo por el hecho de haber sido suscrito por todos los sindicatos y subrayan que "amplias mejoras en las condiciones de los trabajadores de Sadeco". La vigencia del convenio comprenderá hasta el 31 de diciembre del 2027 e incorpora la subida salarial establecida para el sector público este año. El que ha estado en vigencia ha ido siendo prorrogado desde el año 2020 cuando expiró.

100 plazas nuevas

El convenio prevé la creación de hasta 100 plazas nuevas estos dos años, más la tasa de reposición de cada año. Asimismo, se ha pactado la incorporación de todo el personal, incluidos los nuevos contratados, al plan de pensiones y al fondo social, que se aumenta de manera "considerable". Se establecen trienios para todo el personal y se valora el teletrabajo en los servicios que sea posible. Por otro lado, se actualizará la redacción de los artículos del convenio que afectan a la jubilación parcial, que queda pendiente de los cambios legislativos y los permisos que permitan su reactivación.

Instalación de contenedores en el recinto ferial por parte de Sadeco. / Manuel Murillo

Plus de transporte, tarjeta sanitaria y gafas

Por otra parte, el nuevo convenio colectivo contempla un aumento del plus transporte desde principios de año, que representará alrededor del 50% de subida en el período de vigencia del convenio. Además se incluye una tarjeta sanitaria para todo el personal que lo solicite, a cuenta del trabajador con ventajas tanto fiscales como de servicios. Además, se abonará el coste de las gafas a los trabajadores a los que se les deterioren como consecuencia de la actividad laboral. También se amplía el importe por la limpieza de pisos cuyos propietarios sufren síndrome de Diógenes.

Plus de rotación y bolsa de empleo

El acuerdo también aborda la posibilidad de que nuevos colectivos puedan incorporarse al plus de rotación. Se actualizará el convenio con las nuevas licencias y la nueva legislación y se incorporarán además las normas de la bolsa de trabajo. En los tres primeros meses desde la firma del convenio se iniciará expediente administrativo para la contratación de la RPT (relación de puestos de trabajo), donde se deben definir claramente las categorías, funciones y la requisitos de las plazas, así como la regulación de las diferencias de categoría.