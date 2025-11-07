El PSOE de Córdoba exige un cupo de VPO para los pisos tutelados y las viviendas compartidas del tercer sector

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Hurtado, ha exigido a Vimcorsa que disponga de un cupo específico de viviendas protegidas (VPO) para las viviendas compartidas y los pisos tuteladas de las entidades del tercer sector.

El edil aplaude la medida adoptada por el consejo de administración de la empresa municipal de vivienda que pasa por facilitar VPO a estos colectivos sociales y oenegés y recuerda que esta fue una de las reclamaciones del PSOE. De hecho, Hurtado apunta que fue una exigencia de su grupo a los nuevos requisitos del registro de demandante de vivienda, pero que el gobierno del PP no los incluyó «a pesar de hacer un copia y pega de las de Sevilla quitando precisamente este punto» y «haberlo tenido que hacerlo aparte» a través de un pliego para la cesión de VPO a entidades del tercer sector sin tener que estar estas en el registro de demandantes.

En todo caso, Hurtado no quiere que quede «en el terreno del voluntarismo» la decisión de ceder una vivienda a estas oenegés o que dependa de la existencia de viviendas de alquiler libres en ese momento, y exige que haya un cupo específico para tal fin.

Abandono del distrito Sur

Por otro lado, el grupo municipal socialista ha vuelto a denunciar el abandono del gobierno municipal de PP hacia el distrito Sur de Córdoba, “el gran olvidado” en palabras de su concejal Ángel Ortiz, quien ha alertado de la situación "deplorable" que vive la zona por la “inacción habitual del alcalde Bellido, que está llevando a muchas familias a una situación límite”. Ortiz ha recordado que el deterioro de los servicios básicos —infraestructuras, limpieza, luminaria o seguridad— se suma al enquistamiento de proyectos históricos como Acera San Julián, Rey Don Pelayo, el Pabellón de la Juventud o San Eulogio. “Este distrito no puede seguir siendo el cajón del olvido del PP”, ha subrayado.

Córdoba Antiguo edificio sindical UGT en Calle Marbella Rueda de prensa del Consejo de Distrito Sur ante la falta de seguridad y abandono del edificio / Noemí Caballero / COR_EXTERNAS

Antigua sede de UGT

En esta ocasión, el PSOE se ha centrado en una reivindicación del consejo de distrito Sur que el PSOE no sólo apoya, sino que abanderará: la transformación del solar de la antigua sede de UGT en la calle Marbella en una Casa de la Juventud que sirva como motor de transformación social y participativa. El concejal socialista ha explicado que este inmueble tiene la singularidad de ser patrimonio sindical, por lo que su titularidad corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y por tanto al Gobierno central mover ficha sobre su futuro, si bien el PSOE ha atribuido a "la pasividad del alcalde" para impulsar su recuperación y poner en marcha los trámites necesarios para solicitar su cesión. Cabe recordar que el Pleno de Córdoba aprobó una moción exigiendo al Gobierno la cesión del edificio.

“Mientras otras ciudades avanzan y aprovechan cualquier oportunidad para generar espacios juveniles, formativos y participativos, Córdoba sigue paralizada por la falta de iniciativa del PP. La distancia entre nuestra ciudad y el resto de España en materia de juventud y participación es ya sideral”, ha afirmado Ortiz. Para los socialistas, este solar de 3.000 metros cuadrados debe convertirse en un eje vertebrador del sur de la ciudad, generando espacios de convivencia, formación y participación. “Queremos una Casa de la Juventud moderna, a la altura de Europa, que impulse asociaciones juveniles, fomente proyectos colectivos y se convierta en motor de desarrollo para los jóvenes del sur”, ha defendido Ortiz.