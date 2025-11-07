Solidaridad
El nuevo reto de Cruz Roja Córdoba: conseguir juguetes para 800 niños
Bajo el lema ‘Forma parte de sus sueños’, la oenegé retoma su acción anual para que ningún menor se quede sin juguetes estas fiestas.
La magia de la Navidad vuelve a latir en Córdoba gracias a Cruz Roja Juventud, que ha puesto en marcha su tradicional campaña de recogida de juguetes bajo el lema 'Forma parte de sus sueños'. El objetivo es tan claro como emocionante: conseguir regalos para al menos 800 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la provincia.
“Un juguete no es solo un objeto: es ilusión, es juego, es infancia”, recuerda Alisson Salazar, responsable provincial de la organización. Y razón no le falta. Según sus datos, un 18 % de los menores que viven bajo el umbral de la pobreza no tienen ningún juguete, y un 12 % carece incluso de cuentos o libros.
La campaña, que forma parte del proyecto “El juguete educativo”, se celebra en toda España y busca juegos nuevos, no sexistas y no bélicos, para que el próximo 6 de enero ningún pequeño se quede sin su momento de alegría.
En Córdoba, habrá puntos de recogida tanto en la capital como en los otros once municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.
¿Cómo colaborar?
- Además de entregar juguetes nuevos en los puntos habilitados, se puede colaborar con donaciones a través de:Web de Cruz Roja
- Bizum al 04048
- SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 €)
Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la compra de juguetes para menores en dificultad social.
¿Qué tipo de juguetes se necesitan?
La campaña promueve la donación de juguetes que sean:
- Nuevos (no usados)
- No bélicos ni sexistas
- Educativos, participativos y preferentemente grupales
- Seguros y respetuosos con el medio ambiente
Las personas voluntarias realizan entrevistas previas con las familias para conocer los gustos y necesidades de cada menor, asegurando que el regalo se adapte a sus preferencias.
Si cualquier persona a título particular o empresa desea más información acerca de esta iniciativa, puede llamar al 957433878.
