Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO

El número de viviendas de protección oficial (VPO) previstas en Córdoba aumentará cuando se haga realidad una nueva promoción que tiene en marcha la empresa municipal Vimcorsa y que la próxima semana dará un importante paso. La comisión municipal de licencias de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto otorgar el martes el permiso de obraspara construir 30 viviendas en el Campo de la Verdad.

En dos parcelas ubicadas en la Acera de Granada, esquina con Escritora Concha Lagos y con la avenida del Campo de la Verdad, Vimcorsa construirá un edificio con 30 viviendas protegidas, dos locales comerciales, 32 plazas de aparcamiento para vehículos, otras tantas plazas de estacionamiento para bicicletas y 30 trasteros.

La empresa municipal ya está comercializando esta promoción de viviendas en su página web. Según consta en la misma, la intención de Vimcorsa es iniciar las obras el año que viene y entregar las viviendas un año después, en 2027. El estudio de detalle y los proyectos básico, de ejecución, de telecomunicaciones, de actividad industrial, de instalaciones y los estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra, la de ejecución y la asistencia técnica corren a cargo de Rafael Alcántara Pedraza.

Las 30 VPO, en los presupuestos

Los presupuestos de Vimcorsa para el año que viene contemplan este proyecto, que costará 4,7 millones y en el que la empresa invertirá 3,2 en 2026. En las cuentas, la previsión de inicio de obra es el primer trimestre de 2026 y de acabar el próximo ejercicio con un grado de ejecución del 70%. El documento, aprobado en septiembre, contempla 12,5 millones para impulsar la construcción de 950 VPO en distintos puntos de la ciudad.

Además de estas viviendas, Vimcorsa está comercializando otras 30 en régimen de venta en la calle Librero Rogelio Luque (en dos solares distintos), en San Rafael de la Albaida, y 90 alojamientos de alquiler para mayores en la calle Grabador Palomino, en Fátima (en los terrenos de la antigua prisión, pendientes de urbanizar aún).

Otras VPO previstas

Pero estas no son las únicas promociones de VPO que tiene en cartera. A estas se suman 153 VPO en régimen de venta que levantará en Huerta de Santa Isabel Oeste, que se encuentra en pleno proceso de urbanización. En ese mismo plan hay otras 231 más previstas, también en régimen de venta, en otra parcela; y otras tantas en otra más. En todos estos casos la previsión de inicio de obra es en 2027.

En cuanto al solar de la antigua prisión, albergará, además de los 90 alojamientos para mayores, 42 VPO en dos solares, otras tantas en otro. Dentro del paquete de VPO planificadas, hay también 65 alojamientos en alquiler para jóvenes en la avenida de los Piconeros, dentro del plan Vives, y 34 más en Villarrubia.