Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba viernes 7 de noviembre de 2025
Festival de piano
Actuación de Jean-Paul Gasparian
Actuación del pianista Jean-Paul Gasparian, dentro del Festival de Piano ‘Rafael Orozco’. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra.
20.00 horas.
Niños
Sesiones de lectura de ‘la hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales de Alcolea, a las 17.30, y Norte, a las 18.00 horas, a cargo de Nieves Palma y Máximo Ortega. Asistencia libre.
CÓRDOBA. Bibliotecas de Alcolea y Norte.
Varias.
17.30 y 18.00 horas.
Flamenco
Solera flamenca con Juan Pinilla y Antonio de la Luz
Solera flamenca a cargo de Juan Pinilla, al cante, y Antonio de la Luz, al toque.
CÓRDOBA. Sede Rincón de las Beatillas.
Ocaña, 4.
21.30 horas.
600 Aniversario
Proyección de ‘Chaplin: espíritu gitano’
Con motivo de la celebración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, se va a proyectar la película Chaplin: espíritu gitano, de Carmen Chaplin.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella.
20.30 horas.
Cine palestino
‘Palestina a través de Jocelyne Saab’
Proyección de Palestina a través de Jocelyne Saab, dentro de la muestra de cine palestino. Habrá un coloquio moderado por Julia C. de la Fuente.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.30 horas.
Música
American rock punk, festival de tributos
American rock punk regresa en su nueva temporada con el festival de tributos más rompedor, reviviendo temazos de las grandes bandas del punk-rock americano, de la mano de sus mejores bandas tributo: Nirvana, Green day y The Offspring.
CÓRDOBA. Sala 100.
Avda. Chinales, 18.
21.00 horas.
Concierto
Música con la gore
La Gore llega con su estilo provocador impregnado de ‘macarreo’, genio, actitud punk, estética gótica, ‘quejío’ flamenco, y todo acompasado de electrónica, sintes old school y new school, que hacen vibrar a los más escépticos.
CÓRDOBA. Ambigú Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal.
22.00 horas.
