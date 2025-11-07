La Fundación Cajasur pasa a denominarse Kutxabank y renueva su compromiso sociocultural con Córdoba y Andalucía

La Fundación Kutxabank toma el relevo de la histórica Fundación Cajasur, en lo que supone el inicio de una nueva etapa de compromiso con Córdoba y Andalucía de la entidad bancaria. Una transformación que se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación del banco, con el objetivo de consolidar “un grupo financiero más fuerte para seguir invirtiendo en clientes y personas y contribuir al desarrollo” de los territorios donde opera, según señala la entidad en una nota de prensa.

El patronato de la Fundación Kutxabank ha aprobado oficialmente su denominación y está presidido por Fernando López de Eguilaz, con Concepción Adame como vicepresidenta, y Leopoldo Izquierdo seguirá al frente de la dirección.

El Palacio de Viana de Córdoba continuará siendo el buque insignia de la fundación y el emblema de su compromiso con el patrimonio histórico y cultural de Córdoba. En 2024, el palacio acogió 90 actividades —entre teatro, música, exposiciones florales y pictóricas o eventos infantiles— y recibió 205.200 visitas, un 14% más que en 2023.

Acción social y cultural

"Conectada con la realidad social y cultural de los territorios -señala Kutxabank-, la fundación se presenta con una identidad visual renovada, reflejo de su presencia en Córdoba y Andalucía y de su apuesta por una institución cercana, comprometida e implicada en las expresiones culturales más arraigadas de la sociedad”.

La nueva imagen mantiene los colores tradicionales reconocidos por la ciudadanía y simboliza las tres líneas de trabajo principales: acción social, cultura e innovación.

La actividad social y cultural desarrollada anualmente por la fundación de la entidad se concreta en el despliegue de 130 programas (más del 70% correspondieron a proyectos de acción social y el resto al ámbito cultural), "realizados directamente y principalmente en colaboración con otras instituciones, que impactaron en más de 170.000 andaluces y andaluzas en 2024", explica Kutxabank.