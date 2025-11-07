Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Cajasur pasa a denominarse Kutxabank y renueva su compromiso sociocultural con Córdoba y Andalucía

Mantendrá al Palacio de Viana de Córdoba como buque insignia de su compromiso con el patrimonio histórico y su apoyo a la cultura local

Uno de los patios del Palacio de Viana, que se mantendrá como sede de la Fundación Kutxabank después de que esta haya tomado el relevo de la Fundación Cajasur. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Fundación Kutxabank toma el relevo de la histórica Fundación Cajasur, en lo que supone el inicio de una nueva etapa de compromiso con Córdoba y Andalucía de la entidad bancaria. Una transformación que se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación del banco, con el objetivo de consolidar “un grupo financiero más fuerte para seguir invirtiendo en clientes y personas y contribuir al desarrollo” de los territorios donde opera, según señala la entidad en una nota de prensa.

El patronato de la Fundación Kutxabank ha aprobado oficialmente su denominación y está presidido por Fernando López de Eguilaz, con Concepción Adame como vicepresidenta, y Leopoldo Izquierdo seguirá al frente de la dirección.

El Palacio de Viana de Córdoba continuará siendo el buque insignia de la fundación y el emblema de su compromiso con el patrimonio histórico y cultural de Córdoba. En 2024, el palacio acogió 90 actividades —entre teatro, música, exposiciones florales y pictóricas o eventos infantiles— y recibió 205.200 visitas, un 14% más que en 2023.

Acción social y cultural

"Conectada con la realidad social y cultural de los territorios -señala Kutxabank-, la fundación se presenta con una identidad visual renovada, reflejo de su presencia en Córdoba y Andalucía y de su apuesta por una institución cercana, comprometida e implicada en las expresiones culturales más arraigadas de la sociedad”.

La nueva imagen mantiene los colores tradicionales reconocidos por la ciudadanía y simboliza las tres líneas de trabajo principales: acción social, cultura e innovación.

El Palacio de Viana, que seguirá siendo el buque insignia de la Fundación Kutxabank, que toma el relevo de la Fundación Cajasur.

El Palacio de Viana, que seguirá siendo el buque insignia de la Fundación Kutxabank, que toma el relevo de la Fundación Cajasur. / A.J. GONZÁLEZ

La actividad social y cultural desarrollada anualmente por la fundación de la entidad se concreta en el despliegue de 130 programas (más del 70% correspondieron a proyectos de acción social y el resto al ámbito cultural), "realizados directamente y principalmente en colaboración con otras instituciones, que impactaron en más de 170.000 andaluces y andaluzas en 2024", explica Kutxabank.

España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria

La Fundación Cajasur pasa a denominarse Kutxabank y renueva su compromiso sociocultural con Córdoba y Andalucía

Aquí puedes comprar tú decimo para el sorteo del Gordo de Navidad en Córdoba

Sadeco aprueba un nuevo convenio colectivo: cien nuevas plazas, plan de conciliación y gafas

El Zoo de Córdoba cierra las pajareras y vacía los estanques como medida preventiva ante la gripe aviar

El Ayuntamiento de Córdoba se ve obligado a cambiar las bodas civiles por la obra del Alcázar

Emacsa inicia los trabajos de naturalización de la fuente de los Jardines Elena Fortún

Conjura de las ocho diputaciones andaluzas ante la violencia a las mujeres
