Francisco Manuel Cubero, especialista en fabricación técnica: "Una ortesis preventiva personalizada puede ser la clave para evitar lesiones"

Recomendaciones y consejos para disfrutar de una práctica deportiva más segura y eficiente

Francisco Manuel Cubero, especialista en fabricación técnica

Prevenir lesiones es fundamental para mantener la continuidad del entrenamiento y el máximo rendimiento. Desde Ortopedia Sanicor, el objetivo es proteger las articulaciones, controlar el impacto y evitar sobrecargas que puedan derivar en lesiones como tendinopatías, esguinces o dolores articulares. El uso adecuado de ortesis preventivas, como rodilleras estabilizadoras, tobilleras, cinchas rotulianas, calcetines compresivos o muñequeras, puede marcar la diferencia. Estos dispositivos ayudan a mejorar la estabilidad, reducir el riesgo de torceduras y amortiguar el esfuerzo repetitivo típico de la carrera.

Desde Sanicor recomiendan que el uso de estas ortesis se realice siempre bajo la valoración y el asesoramiento de un técnico ortoprotésico, quien adaptará el modelo más adecuado según el tipo de entrenamiento, la anatomía del corredor y sus necesidades específicas.

Además, conviene acompañar el uso de ortesis con hábitos saludables: calentar y estirar antes y después de correr, usar calzado técnico con buena amortiguación, alternar los entrenamientos y respetar los tiempos de descanso.

Francisco Manuel Cubero, especialista en fabricación técnica de Sanicor, señala que "si practicas deporte o corres con frecuencia, consulta con nuestro equipo ortoprotésico. Una ortesis preventiva personalizada puede ser la clave para evitar lesiones y disfrutar de una práctica deportiva más segura y eficiente".

