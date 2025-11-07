Una familia, cuatro generaciones y la misma tradición: Bar Miguelito celebra su 80 aniversario

Más que un bar es una leyenda. Bar Miguelito es ese espacio gastronómico que te hace sentir como en casa: historias, tradición culinaria y buenos momentos en cada visita. En 1945, el establecimiento abrió sus puertas por primera vez. Ochenta años después y tras la jubilación de su último propietario, Francisco Cano, su legado continúa con la misma esencia que, desde siempre, le ha caracterizado.

Desde hace un año, el bar lo regenta la cuarta generación de esta familia: Carmen Cano, hija de Francisco, y su primo Miguel Sánchez, nieto de los fundadores. Para Carmen, continuar con el legado del negocio fue una decisión meditada. «Después de ser madre, hubo un momento en el que pensé que esto no era lo que quería para mi familia. Pero tras la incertidumbre de perder lo que llevaba en mi familia tantos años, y un trabajo que realmente me llenaba, llegué a un término medio. Decidí cerrar los domingos», ha explicado.

Bar Miguelito en los años 60. / Imagen cedida por Carmen Cano

Y es que tras ocho décadas en la ciudad, la esencia del Bar Miguelito no ha cambiado: se respetan las recetas originales de antaño y se sirven los mismos platos desde hace años. «Aunque vivas fuera de Córdoba, cuando vuelves a comer es como si no hubiera pasado el tiempo. Algunos clientes nos relatan la añoranza de comer platos que solían pedir con sus familiares y les trasladan a aquellos momentos. Es algo que personalmente nos llena mucho», ha señalado Cano.

Ocho décadas en Córdoba: historia y anécdotas para el recuerdo

La historia del Bar Miguelito comenzó a escribirse de la mano de Antonio Cano, en la cocina, y de su hijo Francisco Cano, en la sala. Tras el fallecimiento de Antonio, la esposa de Francisco, Catalina Sánchez, tomó el mando de la cocina. Junto a la pareja empezó a trabajar Pepe, el hermano de Francisco, y Paca, su mujer. Durante años, los dos matrimonios trabajaron juntos, dándole forma al negocio en sus inicios.

Bar Miguelito en los años 60. / Imagen cedida por Carmen Cano

Además, los hijos de ambas parejas también trabajaban en el negocio durante las épocas de mayor afluencia, creando el ambiente familiar y cercano que, actualmente, perdura. Finalmente, fue Francisco Cano quien, desde muy joven, se quedó a cargo del bar, manteniendo la tradición de sus padres y continuando con su labor.

Vocación de servicio

Una de las anécdotas más antiguas del Bar Miguelito está relacionada con su ubicación. En un principio, la zona en la que se ubica el negocio era un tramo de carretera que conectaba Madrid con Cádiz. «En ocasiones, los viajantes veían el negocio cerrado, pero llamaban a la puerta y mi bisabuelo se levantaba a la hora que hiciese falta para ponerles de comer y pudiesen descansar en algún lugar conocido», ha relatado Carmen Cano.

Bar Miguelito en los años 60. / Imagen cedida por Carmen Cano

Un pasodoble y el grupo que dio nombre a una de sus tapas

Su anécdota más destacada también guarda relación con la ubicación. Muchos de los clientes que recibía el bar eran artistas y toreros que pasaban a comer algo. Uno de los días, Francisco Cano entabló conversación con el grupo Los Scocios, que posteriormente pasó a llamarse Los de Sierra Morena. «Al parecer, quedaron en un trato. Si ellos le sacaban un pasodoble al bar, mi padre le pondría el nombre del grupo a una de sus tapas. Y así fue, el bar tiene un pasodoble dedicado y ellos consiguieron su tapa el ‘escocio’», ha añadido.

El grupo Los Scocios da nombre a una de las tapas más tradicionales del bar. / Imagen cedida por Carmen Cano

Un supuesto cierre

Hace unos años, cerró sus puertas un negocio de hostelería que llevaba muchos años en activo y que tenía el mismo nombre. «Cuando aquella noticia empezó a circular por Córdoba, eran muchos los clientes y amigos que llamaban preocupados y tristes por la noticia. Venían al bar hablando de que nos iban a echar de menos y de que no sabían por qué cerrábamos. Aun después de varios años, nos llegan clientes muy contentos a comer, ya que pensaban que habíamos cerrado por aquel entonces», ha expresado la propietaria.

Plantilla de Bar Miguelito en 2010. / Imagen cedida por Carmen Cano

Nueva generación, misma tradición

Actualmente, el principal reto de Carmen y Miguel es continuar con la tradición del negocio y adaptarse a los nuevos tiempos. «Estamos muy agradecidos con nuestra clientela por llevar tantos años confiando en nosotros. Nos sentimos muy afortunados cuando nos cuentan historias de haber venido a lo largo de los años y continúan viniendo», ha indicado Carmen.

Carmen Cano, nueva propietaria, junto con su padre y anterior propietario, Francisco Cano. / Imagen cedida por Carmen Cano

Por otro lado, los propietarios del bar resaltan la labor de su personal. «Llevamos años trabajando codo con codo y siempre han sabido dar la talla. Reconocemos su mérito junto a nosotros», ha añadido.