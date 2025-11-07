Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emacsa inicia los trabajos de naturalización de la fuente de los Jardines Elena Fortún

Tendrán una duración de cuatro meses y dotará al espacio de nenúfares, juncos y un sistema de retención y filtrado de agua

Inicio de los trabajos en el estanque de los Jardines Escritora Elena Fortún.

Inicio de los trabajos en el estanque de los Jardines Escritora Elena Fortún. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La empresa pública de aguas de Córdoba, Emacsa, ha comenzado los trabajos de naturalización en la fuente situada en los Jardines Elena Fortún, tal y como ha anunciado este viernes su presidente, Daniel García Ibarrola. Con estas actuaciones, se dotará al espacio de plantas como nenúfares y se llenará de agua una zona que actualmente se encuentra vacía y sin vegetación, otorgándole un aspecto similar al de un estanque. La duración prevista de las obras es de cuatro meses.

García Ibarrola ha recordado que este proyecto se enmarca dentro del plan de renaturalización de fuentes, en el que también se incluyen el ajardinamiento de la fuente de Las Tendillas y, más recientemente, la puesta en funcionamiento de la fuente de la avenida Vallellano, el pasado 15 de octubre. En este sentido, el también concejal del Ayuntamiento de Córdoba ha destacado que la intervención en la fuente de Elena Fortún responde a una “demanda de los vecinos”.

Detalles de los trabajos

La actuación consistirá en la transformación del vaso en “un espacio multifuncional”, que “tendrá capacidad de retención, filtrado y depuración del agua”, ha señalado García Ibarrola. Con ello, no solo se dotará al entorno de un espacio “naturalizado y de alto valor paisajístico”, sino que también se permitirá retener el agua durante los meses de lluvia para regularla en periodos de escasez, ha añadido el presidente de Emacsa.

García Ibarrola en la presentación de los trabajos de naturalización de la fuente.

García Ibarrola en la presentación de los trabajos de naturalización de la fuente. / CÓRDOBA

La fuente contará con nenúfares y otras especies acuáticas, una lámina de arena de río tanto en su zona central como en el exterior, y en sus alrededores se plantarán especies adaptadas a condiciones de agua y humedad variables, como la espadaña, el lirio amarillo o el junco. El perímetro también se modificará, ya que se revestirá con piedra artificial, otorgándole una apariencia completa de estanque.

Asimismo, se trabajará sobre la estructura de la fuente, se impermeabilizarán los fondos, se señalizará y vallará la zona, y se instalará un grupo electrógeno para el suministro eléctrico.

Aspecto que presenta actualmente la fuente y su entorno.

Aspecto que presenta actualmente la fuente y su entorno. / A.J. González

Próxima actuación

Por último, García Ibarrola ha detallado que estos trabajos forman parte del plan director de Emacsa y que la siguiente fuente sobre la que se están “ultimando detalles” para intervenir es la situada en el Jardín de los Poetas, en el Marrubial.

