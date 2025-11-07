Aquí puedes comprar tú decimo para el sorteo del Gordo de Navidad en Córdoba

"¿Y si cae aquí" La administraciones de lotería de Navidad ya han iniciado la cuenta atrás para el sorteo más esperado del año, el más popular y donde es inevitable preguntarse la frase de su acertado reclamo publicitario. Como cada año, los cordobeses han comenzado a adquirir décimos o participaciones (algunos lo hicieron en las vacaciones de verano, para añadir emoción al viaje) pero posiblemente sea en las próximas semanas cuando muchos acudan a las administraciones de la ciudad para no quedarse sin participar en el Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Hace años que los premios más importantes pasan de largo en Córdoba y, de hecho, el más recordado es aquel segundo premio de 1992, al número 42.890, que la cadena local de supermercados Deza vendió íntegramente. Las familias de los barrios de La Viñuela y el Sector Sur recibieron una lluvia de 15.120 millones de pesetas, que se celebraron en las casas y en la calle.

Sin embargo, en los últimos días Deza ha anunciado su decisión de no vender lotería para el próximo Gordo, debido a la imposibilidad de satisfacer a toda la clientela que la demandaba, según ha explicado la firma. En los últimos años, esta lotería se agotaba en cuestión de horas. En 2025, el sorteo no será el mismo en Córdoba sin la tradicional compra del boleto en sus tiendas.

En cualquier caso, Loterías y Apuestas del Estado ya puso a la venta el pasado julio los 198 millones de décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad, que tendrá lugar el 22 de diciembre y repartirá 2.772 millones de euros en premios (sí, un número capicúa) lo que supone 70 millones más que el año anterior.

Los interesados en adquirir sus boletos pueden hacerlo, entre otros puntos, en las administraciones de lotería de la ciudad de Córdoba, que son las siguientes:

-Administración 4

C/ Jesús y María, 3

Teléfono: 957474117

-Administración 5

C/ Cruz Conde, 1

Teléfono: 957475436

-Administración 8

Avenida Ronda de los Tejares, 15

Teléfono: 957475871

-Administración 9

C/ Gondomar, 17

Teléfono: 957472829

-Administración: 10

C/ Antonio Maura, 43

Teléfono: 957239382

-Administración 11

C/ Doctor Fleming (kiosco)

Teléfono: 957295331

-Administración 12

C/ Morería (kiosko)

Teléfono: 957473290

-Administración 13

C/ Doce de octubre, 21

Teléfono: 957479671

-Administración 15

C/ Cruz Conde, 24

Teléfono: 957476745

-Administración 16

C/ Alcalde Velasco Navarro, 19

Teléfono: 957235016

-Administración 17

C/ Santa Rosa, 7

Teléfono: 957276608

-Administración 18

Av. La Viñuela, 4

Teléfono: 957268503

-Administración 19

C/ Ángel de Saavedra, 10

Teléfono: 957470622

-Administración 20

Plaza de la Compañía, 1

Teléfono: 957479870

-Administración 21

Plaza del Mediodía, 7

Teléfono: 957290201

-Administración 22

Av. Gran Vía Parque, 29

Teléfono: 957233689

-Administración 24

C/ Platero Pedro de Bares, 37

Teléfono: 957255241

-Administración 25

Carretera de Trassierra, 44

Teléfono: 957282356

-Administración 26

Carrefour Zahira

Teléfono: 957441263

-Administración 27

Corte Inglés Ronda de los Tejares

Teléfono: 957482462

-Administración 28

Zoco

Teléfono: 957236380

-Administración 29

Centro Comercial Arcángel

Teléfono: 957750210

-Administración 30

Plaza de la Marina Española

Teléfono: 957464479

-Administración 31

Av. de Granada, 4

Teléfono: 957290210

-Administración 33

C/ Fernando de Córdoba, 5

Teléfono: 614007476

-Administración 34

Centro comercial La Sierra

Teléfono: 957405338

-Administración 35

C/ Manríquez, 1

Teléfono: 957488909