La Xtreme Challenge vuelve a Córdoba: rutas secretas, marcas legendarias y una experiencia 100% asfalto

Córdoba se convierte este fin de semana en el epicentro del mototurismo español con una nueva edición de la Xtreme Challenge Córdoba, un evento que reúne a más de un millar de motoristas y a las principales marcas del sector. La cita, que tiene lugar en la avenida de la República Argentina, transforma el corazón de la ciudad en un gran punto de encuentro para los amantes de las dos ruedas.

Xtreme Challenge se celebra a lo largo de dos jornadas. Este viernes 7 de noviembre, desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, se lleva a cabo la entrega de dorsales y la exposición de marcas, junto con la presentación de nuevos modelos, jornadas de pruebas y ponencias de figuras destacadas del motor. La jornada concluye con el briefing oficial de ruta, en un ambiente motero animado y participativo.

Entre las firmas confirmadas destacan Repsol, Yamaha, Kawasaki, Ducati, Royal Enfield, Husqvarna, CFMoto, Continental, Tesla, así como los concesionarios locales Box77, Motos Vicente, Expomoto Córdoba y Hélicemotor, junto a otras entidades como Discoverybike o Red Bull.

Ruta secreta

Este sábado 8 de noviembre es el turno de la ruta. Los participantes están llamados a descubrir un recorrido secreto, diseñado por la organización, y podrán elegir entre tres modalidades según su nivel y preferencia:

Rookie, de unos 350 km.

Pro, de aproximadamente 500 km.

Ultra Xtreme, con más de 650 km.

En esta edición, la prueba es 100% asfalto, "con el objetivo de ofrecer una experiencia más accesible y segura para todo tipo de motoristas y motos", según los organizadores.

Una comunidad en crecimiento

La Xtreme Challenge mantiene su esencia no competitiva, centrada en la convivencia, la aventura y la pasión compartida por las motos. Cada participante completa un itinerario turístico y recibe el tradicional pasaporte de sellado y el título Xtreme Challenge, símbolos de una experiencia que combina turismo, compañerismo y adrenalina.

Salida de cita de mototurismo Xtreme Challenge en su edición de 2023 en Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Con ediciones anuales en diferentes puntos de España, la Xtreme Challenge se ha consolidado como un referente dentro del calendario mototurístico. Córdoba, que repite como sede, se ha ganado un lugar especial por su ubicación estratégica, su patrimonio cultural y su ambiente motero único.

“El espíritu de la Xtreme Challenge va más allá de la carretera. Queremos que cada participante se lleve no solo kilómetros, sino recuerdos compartidos”, destacan desde la organización.

La cita cordobesa se ha convertido en una oportunidad para promocionar la ciudad y reforzar su atractivo turístico a través del motor.