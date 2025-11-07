Córdoba lleva la mayor delegación de su historia al congreso del PP andaluz que reelegirá a Juanma Moreno como presidente

Con el lema Siempre Andalucía, los populares cordobeses acudirán al 17º Congreso del PP andaluz, que se celebrará a partir de este viernes en Sevilla. Esta cita, en la que se reelegirá como presidente de la formación a Juanma Moreno, será el pistoletazo de salida a las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026. La delegación cordobesa encabezada por su presidente, Adolfo Molina, estará formada por 271 compromisarios (238 son electos, 20 de Nuevas Generaciones y 33 natos), la cifra más alta de su historia.

Los populares cordobeses esperan mantener su representatividad en los órganos de dirección del partido (en la actual junta directiva hay 32 cordobeses), que delegó en el cordobés Antonio Repullo la secretaría general del PP-A. El abogado cordobés asume este cargo desde septiembre del 2022 tras la renuncia de Loles López para centrarse en su labor como consejera de Igualdad. Repullo se convirtió de facto en número 2, aunque lo cierto era que el propio Juanma Moreno le había diseñado ya un cargo puente hacia la ejecutiva regional como coordinador general en el congreso que se celebró en Granada en noviembre del 2021. Desde entonces, la mano derecha del presidente andaluz pilota la nave y coordina la exitosa estrategia electoral del partido en Andalucía.

Jose Maria Bellido y miembros de la delgacion cordobesa en el congreso regional del PP en Granada. / AJ González

Líderes nacionales

El líder de los populares, Alberto Núñez-Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras arroparán a Juanma Moreno en una cita clave que será el pistoletazo de salida de las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026. En la jornada inaugural, además de un encuentro entre los presidentes provinciales del PP andaluz, que contará con la presencia del presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, se producirá las intervenciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del portavoz parlamentario, Toni Martín, del vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y la del secretario general del PP-A, el cordobés Antonio Repullo, quien defenderá el informe de gestión del partido.

José Marí­a Bellido, Juanma Moreno y Antonio Repullo, en el congreso del PP andaluz de Granada en noviembre del 2021 en pleno covid. / CÓRDOBA

Tertulia de alcaldes

El sábado, será el turno del alcalde de Córdoba, José María Bellidoque participará en una tertulia con los regidores de las capitales andaluzas (todas excepto Jaén, que perdió el gobierno tras una moción de censura). Además, con la presidencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (en 2021 el congreso lo presidió Bellido), el congreso popular debatirá las dos ponencias orgánicas del partido: la política, coordinada por la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y la de Organización, coordinada por el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra. La ponente de la ponencia política es la cordobesa y parlamentaria andaluza Beatriz Jurado, vicesecretaria del PP-A junto a José Carlos García. Además, de ellos, en la dirección popular está el consejero cordobés José Antonio Nieto que es coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Congreso de puertas abiertas

Antonio Repullo se ha referido estos días al 17º Congreso Autonómico del PP de Andalucía, para asegurar que en esa cita “el PP de Andalucía se volverá a actualizar para ser el mejor servidor público de los andaluces”. Para ello, los populares han diseñado un congreso abierto a la sociedad que pretende ser "un punto de encuentro”. “Abrimos Fibes a todos los colectivos profesionales, universidades, tercer sector, autónomos, a nuestros agricultores, jóvenes, a la industria y a la cultura. Cualquier andaluz puede seguirlo en directo, participar en los foros de escucha y enviarnos ideas en tiempo real interactuando con nosotros”, explicó Repullo.

Los populares se han comprometido a publicar todas las aportaciones que se hagan y qué se incorporará al programa y cómo. "Escuchar de verdad es participar, facilitar y devolver: participar, facilitar canales sencillos y devolver con compromisos medibles”, dijo el secretario. "Ese es nuestro sello: un congreso de puertas abiertas para un liderazgo que une”.