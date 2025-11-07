Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campaña conjunta por el 25N

Conjura de las ocho diputaciones andaluzas ante la violencia a las mujeres

La Diputación de Córdoba se suma a los actos conjuntos para "educar en igualdad a los jóvenes" y prevenir el machismo en el entorno digital como principales objetivos

Presentación de la campaña impulsada por las diputaciones provinciales andaluzas.

Presentación de la campaña impulsada por las diputaciones provinciales andaluzas. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha asistido en la sede de la institución provincial granadina a la presentación de la campaña del 25N, una acción que lanzan de manera conjunta las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que busca “incidir en la importancia de educar en igualdad a los jóvenes y de prevenir el machismo que se da en el entorno digital”.

“Presenta un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo con el fin de abrir los ojos a una realidad que está afectando a nuestros hijos e hijas”, ha manifestado Moreno.

Con el lema ‘No los dejemos solos frente al machismo online de la manosfera’, la campaña “pone el acento en la necesidad de acompañar, comprender y educar a los jóvenes ante los mensajes dañinos que circulan en internet, especialmente en redes sociales, foros o canales donde algunos discursos machistas encuentran espacio para reproducirse y atraer a adolescentes en proceso de formación personal”, ha apuntado la delegada provincial.

La campaña se centra en el papel de las familias, los docentes y la comunidad educativa como agentes fundamentales para prevenir la violencia de género. La “manosfera”, término que da título a la campaña, hace referencia al conjunto de espacios digitales donde se difunden mensajes que distorsionan la igualdad y las relaciones entre hombres y mujeres. Estas comunidades, cada vez más presentes en redes, canales de vídeo o podcasts, banalizan la violencia o presentan a los hombres como víctimas del avance de la igualdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  5. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  6. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  7. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado

El Ayuntamiento de Córdoba se ve obligado a cambiar las bodas civiles por la obra del Alcázar

El Ayuntamiento de Córdoba se ve obligado a cambiar las bodas civiles por la obra del Alcázar

España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria

España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria

Emacsa inicia los trabajos de naturalización de la fuente de los Jardines Elena Fortún

Emacsa inicia los trabajos de naturalización de la fuente de los Jardines Elena Fortún

Conjura de las ocho diputaciones andaluzas ante la violencia a las mujeres

Conjura de las ocho diputaciones andaluzas ante la violencia a las mujeres

La realidad de las adicciones en Córdoba: combinación de cocaína y alcohol, más mujeres y jóvenes aislados

La realidad de las adicciones en Córdoba: combinación de cocaína y alcohol, más mujeres y jóvenes aislados

La Virgen de las Tristezas sale este sábado al encuentro de Córdoba: horario y recorrido de la procesión

La Virgen de las Tristezas sale este sábado al encuentro de Córdoba: horario y recorrido de la procesión

Comienza la Gran Recogida de Alimentos en los supermercados de Córdoba

Comienza la Gran Recogida de Alimentos en los supermercados de Córdoba

El nuevo reto de Cruz Roja Córdoba: conseguir juguetes para 800 niños

El nuevo reto de Cruz Roja Córdoba: conseguir juguetes para 800 niños
Tracking Pixel Contents