Conjura de las ocho diputaciones andaluzas ante la violencia a las mujeres

La delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha asistido en la sede de la institución provincial granadina a la presentación de la campaña del 25N, una acción que lanzan de manera conjunta las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que busca “incidir en la importancia de educar en igualdad a los jóvenes y de prevenir el machismo que se da en el entorno digital”.

“Presenta un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo con el fin de abrir los ojos a una realidad que está afectando a nuestros hijos e hijas”, ha manifestado Moreno.

Con el lema ‘No los dejemos solos frente al machismo online de la manosfera’, la campaña “pone el acento en la necesidad de acompañar, comprender y educar a los jóvenes ante los mensajes dañinos que circulan en internet, especialmente en redes sociales, foros o canales donde algunos discursos machistas encuentran espacio para reproducirse y atraer a adolescentes en proceso de formación personal”, ha apuntado la delegada provincial.

La campaña se centra en el papel de las familias, los docentes y la comunidad educativa como agentes fundamentales para prevenir la violencia de género. La “manosfera”, término que da título a la campaña, hace referencia al conjunto de espacios digitales donde se difunden mensajes que distorsionan la igualdad y las relaciones entre hombres y mujeres. Estas comunidades, cada vez más presentes en redes, canales de vídeo o podcasts, banalizan la violencia o presentan a los hombres como víctimas del avance de la igualdad.