Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas

Córdoba recuperará las antiguas caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, que se celebrará el próximo martes, aprobará de forma inicial una modificación urbanística que permitirá dar este paso. La innovación afecta a dos fichas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepchc), las relativas a dos inmuebles ubicados en la calle Manríquez, los números 11 y 13, que se encuentran justo frente a un hotel de cuatro estrellas que lleva años en funcionamiento, el de la Casa de las Pavas (Las Casas de la Judería). Precisamente, esta modificación urbanística va encaminada a completar los servicios de este hotel.

Golden Aulaga es la empresa que promueve esta innovación, en la que trabajan los arquitectos Rafael Castelló y Soledad García Domenech. El número 13 de la calle Manríquez procede de la segregación de una casa solariega del siglo XV, en concreto, de las caballerizas de la casa del marqués de la Motilla. Aunque su estructura está muy retocada, hay restos de estructuras mudéjares. En cuanto al inmueble número 11, proviene de una casa solariega con cronología que va de los siglos XVI al XX, y cuenta con un amplio jardín y un patio de carruajes. Según las fuentes consultadas, la innovación persigue agregar las antiguas caballerizas a Manríquez 13 con el objetivo de poner en valor ese espacio para complementar los usos del hotel Casas de la Judería.

Recuperar las caballerizas

Tanto la oficina de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo como la delegación de Cultura de la Junta consideran que hay que recuperar este conjunto "de singular interés patrimonial e histórico". Ambos indican que conviene abrir los huecos originales que comunican la casa (Manríquez 13) con la cuadra (Manríquez 11) para recobrar la unidad de este conjunto, que ha sido objeto de "numerosas intervenciones que han alterado notablemente la estructura original del mismo", según consta en el expediente que llegará el martes al consejo.

El servicio de Planeamiento explica que el conjunto formó parte de la casa de los marqueses de la Motilla y acogió la caballeriza del palacio, pero, al pasar del siglo XIX al XX, "la caballería quedó reducida a la planta baja, perteneciente a Manríquez 11, mientras que el resto del edificio se segregó y conformó el inmueble actual de la calle Manríquez 13 para acoger una casa de vecinos".

Actuaciones

La última actuación que se conoce sobre el edificio de Manríquez 11 es la rehabilitación de la fachada que se llevó a cabo en 1996, que solicitó el club Alcorce, propietario de ese inmueble. En cuanto a Manríquez 13, desde 2016 ha habido varias intervenciones arqueológicas. Como consecuencia de estos trabajos, Cultura mostró interés en recuperar el conjunto abriendo los huecos originales que comunicaban el número 13 con la cuadra que está ubicada en el 11. Con la innovación las caballerizas pasan a formar parte de Manríquez 13 manteniendo esta la protección integral.