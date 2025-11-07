El Ayuntamiento de Córdoba se ve obligado a cambiar las bodas civiles por la obra del Alcázar

El Ayuntamiento de Córdoba se ha visto obligado a cambiar el lugar de celebración de las bodas civiles. Con motivo de las obras de rehabilitación del Alcázar de los Reyes Cristianos, el Consistorio cordobés ha tenido que buscar un salón alternativo y "digno" para la celebración de los matrimonios civiles que estaban ya programados en el Alcázar.

Nueva ubicación

Para ello, desde la Alcaldía se solicitó a la Junta de Andalucía el uso del salón de actos de la Delegación Territorial de Cultura, ubicada en la calle Capitulares, y la administración andaluza ya ha dado su beneplácito. El Ayuntamiento destaca que el salón está en muy buen estado, tiene gran capacidad para albergar a unas 100 personas, accesibilidad apropiada e incluso los cercanos jardines de Orive que pueden servir para hacer allí el reportaje fotográfico clásico. Por todo ello, el Ayuntamiento considera que es "un emplazamiento acorde para este tipo de ceremonias".

Celebración de una boda en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. / SANCHEZ MORENO

Informe al secretario

No obstante, y para garantizar que la idoneidad de la ubicación nueva tenía encaje jurídico se solicitó un informe al secretario general del Pleno sobre la viabilidad legal del cambio de sede del Salón de los Mosaicos a este otro salón para la celebración de los matrimonios civiles organizados por

En dicho informe, Valeriano Lavela estima que se adecuaría a la legalidad vigente el nuevo espacio elegido por la Alcaldía y da el visto bueno al cambio temporal del lugar de celebración de los matrimonios civiles que organiza la Corporación municipal a través de su unidad de protocolo. De este modo, mientras se ejecutan y hasta que finalicen las obras de rehabilitación que se realizan en el Alcázar de los Reyes Cristianos, los matrimonios civiles pasarán a celebrarse, de forma temporal, en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

Obras en el Salón de Mosaicos

Los trabajos de restauración de la Torre del Homenaje y de la cubierta del Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba se encontraban en agosto al 62% de ejecución y se esperaba que estuviesen finalizados en el último trimestre del año. Sin embargo, en octubre la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba tuvo que autorizar la modificación del proyecto de restauración de la cubierta del salón de mosaicos y del cuerpo de remate de la Torre del Homenaje del Alcázar de los Reyes Cristiano por "causas imprevibles" y que se descubrieron comenzada la obra.

Esta obra fue adjudicada a la empresa Rehabitec y cuenta con un presupuesto de 308.910,19 euros.