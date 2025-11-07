La asociación vecinal Puente Romano reclama reponer las paradas de bus en el Reina Sofía

La asociación vecinal Puente Romano ha reclamado ya en reuniones y por escrito tanto a Aucorsa como a responsables de la Consejería de Salud y Consumo la restitución del sistema de paradas dentro del hospital universitario Reina Sofía, particularmente la parada de la plaza frente al edificio de Gobierno del hospital, dado que los nuevos itinerarios obligan a pacientes, muchos de ellos del servicio de rehabilitación, al obligar a aumentar el trayecto a pie y a la intemperie para acceder a las dependencias. "Esta circunstancia perjudica directamente a muchos usuarios del barrio del Campo de la Verdad, así como a numerosos trabajadores del centro sanitario que viven en los barrios del distrito Sur y que toman con mucha frecuencia la línea 14 (Fidiana-Sector Sur-Ciudad Sanitaria)", según informa el presidente de la asociación vecinal, Juan Moreno Matas.

El nuevo sistema de paradas de bus dentro del recinto sanitario, implantado el pasado mes de junio y que ha llevado a recoger un millar de firmas de protesta, con la demanda de sindicatos y grupos de la oposición municipal para el restablecimiento de las paradas, llevó a la asociación vecinal a pedir formalmente por escrito el 28 de agosto a Aucorsa y el 13 de octubre a la Gerencia del Hospital que se reponga el antiguo itinerario para las líneas de autobuses.

Sin embargo, se da la circunstancia de que en la respuesta desde la Consejería de Salud, en una contestación el 17 de octubre desde la dirección de Servicios Generales y EA, se informa al colectivo vecinal “que tanto Aucorsa como el hospital universitario Reina Sofía coincidimos en que no debe haber parada de bus en la plaza frente al edificio de Gobierno del hospital”.

El argumento nada tiene que ver con las informaciones llegadas desde responsables municipales o recogidas incluso en un acta formal del consejo de administración de Aucorsa a una pregunta explícita al respecto del representante del PSOE, María Isabel Bernal, donde consta que el cambio del sistema de paradas de bus en el centro hospitalario “corresponde a la dirección del hospital, al tratarse de una vía no municipal, y que Aucorsa ya manifestó en su momento una opinión contraria”.

Ante esta contradicción, el colectivo vecinal se ha vuelto a dirigir a la delegada de Salud y Familia, María Jesús Botella, para informarle e insistir en la importancia para los vecinos del barrio y el resto de la ciudad de que se restituya el sistema de paradas de bus en el centro sanitario, a la vez que solicita que “se retome el asunto” y de reclamar “la dimisión” del director de Servicios Generales y EA “por mentir en informes escritos”.