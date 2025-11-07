Y tras más de 9.000 partos nació en Córdoba Juan de Dios, un niño que ha hecho historia

El pasado lunes 3 de noviembre nació en el hospital San Juan de Dios de Córdoba un niño con el mismo nombre del santo que denomina al centro hospitalario fundado en la capital cordobesa hace 90 años. El primer hijo de Vanesa Serrano Alcaide y de Juan de Dios Ruiz Moreno, vecinos del Parque Figueroa de Córdoba, hacía historia, pues se ha convertido en el primero en llamarse igual que el santo que da nombre al hospital cordobés, tras más de 9.000 partos registrados en su área Materno-Infantil desde que este centro privado comenzó a acoger nacimientos en 2016.

El padre de este pequeño recién nacido también se llama Juan de Dios, al igual que fuera bautizado hace muchas décadas con ese nombre su abuelo y un tío por vía paterna. En la maleta que preparó Vanesa para llevar al hospital para cuando se pusiera de parto no faltó una foto del abuelo Juan de Dios de su marido, ni tampoco una figurita de San Juan de Dios que el abuelo de éste le regaló hace años, para contar con el respaldo que desde el cielo les pudiera aportar este familiar y con el del santo.

Los felices padres del niño Juan de Dios, con el hermano Manuel Rodríguez. / CÓRDOBA

Vanesa cuenta que su hijo se «encuentra estupendamente y nació muy bien, a pesar de que al final me tuvieron que realizar la cesárea». Esta feliz madre recalca que, desde que su marido y ella supieron que iban a ser padres tenían decidido que ella daría a luz en el hospital San Juan de Dios, por la vinculación con ese nombre tan presente en la familia. Un bonito recuerdo que coincide con otra fecha importante el 90 aniversario de este hospital, tan vinculado a Córdoba.