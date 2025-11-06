Una nueva empresa desembarca en Córdoba al calor del auge logístico de la ciudad con la llegada de la BLET. Ghenova es una empresa de ingeniería española, con sede central en Sevilla y presencia en más de 25 países. Estos son los proyectos en los que trabaja: desde el rescate submarino a las energías renovable... En otro orden de cosas, te contamos la historia de Santi Pozuelo, un cordobés que hacía la mili en el cuartel de Artillería de El Aaiún cuando tuvo lugar la histórica Marcha Verde, hace ahora 50 años. Por último, la Guardia Civil ha dado un nuevo golpe contra el narcotráfico en la provincia, desarticulando siete puntos de venta en Baena en una operación en la que intervino gran cantidad de droga y dinero.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Ocio

Cultura

Deportes

Andalucía

Internacional