Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La llegada de la empresa de ingeniería Ghenova a Córdoba, el cordobés que vivió la Marcha Verde, y el golpe al narcotráfico en Baena centran la información de este jueves

José María Bellido, Francisco Cuervas, Federico Álvarez y Blanca Torrent, presentan la llegada de la empresa Ghenovaen el salón de plenos.

José María Bellido, Francisco Cuervas, Federico Álvarez y Blanca Torrent, presentan la llegada de la empresa Ghenovaen el salón de plenos. / MIGUEL ÁNGEL LEÓN

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una nueva empresa desembarca en Córdoba al calor del auge logístico de la ciudad con la llegada de la BLET. Ghenova es una empresa de ingeniería española, con sede central en Sevilla y presencia en más de 25 países. Estos son los proyectos en los que trabaja: desde el rescate submarino a las energías renovable... En otro orden de cosas, te contamos la historia de Santi Pozuelo, un cordobés que hacía la mili en el cuartel de Artillería de El Aaiún cuando tuvo lugar la histórica Marcha Verde, hace ahora 50 años. Por último, la Guardia Civil ha dado un nuevo golpe contra el narcotráfico en la provincia, desarticulando siete puntos de venta en Baena en una operación en la que intervino gran cantidad de droga y dinero.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Ocio

Cultura

Deportes

Andalucía

Internacional

  Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado

Alumnos del colegio Los Califas de Córdoba trabajan en un musical contra el bullying

Alumnos del colegio Los Califas de Córdoba trabajan en un musical contra el bullying

La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años

La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años

Santi Pozuelo, cordobés en la Marcha Verde: "Los saharauis eran españoles y luchaban con las tropas españolas"

Santi Pozuelo, cordobés en la Marcha Verde: "Los saharauis eran españoles y luchaban con las tropas españolas"

Así es Ghenova, la multinacional de ingeniería que llega a Córdoba: del rescate submarino a la energía renovable

Así es Ghenova, la multinacional de ingeniería que llega a Córdoba: del rescate submarino a la energía renovable

Los libreros de Córdoba prefieren el otoño para la celebración de la Feria del Libro

Los libreros de Córdoba prefieren el otoño para la celebración de la Feria del Libro

Una exposición traerá a Córdoba el rescate del flamenco primitivo por Manuel Falla y García Lorca

Una exposición traerá a Córdoba el rescate del flamenco primitivo por Manuel Falla y García Lorca

"El barrio se está convirtiendo en un gueto": vecinos de Las Moreras denuncian la "degradación" de la zona

