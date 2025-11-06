La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La llegada de la empresa de ingeniería Ghenova a Córdoba, el cordobés que vivió la Marcha Verde, y el golpe al narcotráfico en Baena centran la información de este jueves
Una nueva empresa desembarca en Córdoba al calor del auge logístico de la ciudad con la llegada de la BLET. Ghenova es una empresa de ingeniería española, con sede central en Sevilla y presencia en más de 25 países. Estos son los proyectos en los que trabaja: desde el rescate submarino a las energías renovable... En otro orden de cosas, te contamos la historia de Santi Pozuelo, un cordobés que hacía la mili en el cuartel de Artillería de El Aaiún cuando tuvo lugar la histórica Marcha Verde, hace ahora 50 años. Por último, la Guardia Civil ha dado un nuevo golpe contra el narcotráfico en la provincia, desarticulando siete puntos de venta en Baena en una operación en la que intervino gran cantidad de droga y dinero.
- Así es Ghenova, la multinacional de ingeniería que llega a Córdoba: del rescate submarino a la energía renovable
- Santi Pozuelo, cordobés en la Marcha Verde: "Los saharauis eran españoles y luchaban con las tropas españolas"
- Golpe en Baena: desmantelados siete puntos de venta y gran cantidad de droga y dinero intervenidos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años
- "El barrio se está convirtiendo en un gueto": vecinos de Las Moreras denuncian la "degradación" de la zona
- Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras en zona de riesgo de inundación
- La limpieza del río y el encauzamiento de los arroyos siguen como asignaturas pendientes en Córdoba
- Córdoba repite como la segunda provincia mejor valorada por los turistas: esta es la nota que le conceden
- Abre el Mercadillo Solidario para los enfermos de Alzheimer en Córdoba: artesanía, dulces caseros y tómbola
Provincia
- Subida del agua y la basura en la provincia: esto es lo que habrá que pagar de más si se aprueba el plan
Ocio
Cultura
Deportes
Andalucía
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
Internacional
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado