Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras clave que se encuentran en zonas inundables. Seis colegios y una guardería, una residencia, el aeropuerto o puestos de la Guardia Civil se encuentran en terrenos en puntos "muy grave" por este tipo de riesgo. Por otra parte, la limpieza del río Guadalquivir a su paso por la ciudad y el encauzamiento de los arroyos de la sierra siguen sin ejecutarse casi un año después de que el CHG y el Ayuntamiento llegaran a un acuerdo por este tema. Por último, Córdoba alcanzó ayer vientos de más de 60 kilómetros por hora en una jornada en alerta, con los parques y en la que finalmente no cayó ni una gota.

