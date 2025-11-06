La actualidad del jueves 6 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las infraestructuras en zonas inundables, la limpieza pendiente del río Guadalquivir y la jornada de fuertes vientos en Córdoba, ayer, centran la crónica matutina
Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras clave que se encuentran en zonas inundables. Seis colegios y una guardería, una residencia, el aeropuerto o puestos de la Guardia Civil se encuentran en terrenos en puntos "muy grave" por este tipo de riesgo. Por otra parte, la limpieza del río Guadalquivir a su paso por la ciudad y el encauzamiento de los arroyos de la sierra siguen sin ejecutarse casi un año después de que el CHG y el Ayuntamiento llegaran a un acuerdo por este tema. Por último, Córdoba alcanzó ayer vientos de más de 60 kilómetros por hora en una jornada en alerta, con los parques y en la que finalmente no cayó ni una gota.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Cuenta atrás para la nueva ordenanza de veladores en Córdoba: Urbanismo presentará el borrador el 19 de noviembre
- Vueling se queda en Córdoba y amplía sus vuelos a Barcelona durante todo el año
- La Junta aplaza la apertura del Punto de Urgencias de Lepanto y fija una nueva fecha
- El centro de salud del Naranjo alcanza el 21% de ejecución y la Junta prevé su apertura a mediados de 2026
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: "No ha sido fácil tomar esta decisión"
- El alcalde justifica el desahucio del carnicero del Naranjo: “No tenía adjudicación y el puesto era necesario para los mayores”
Provincia
- La familia de la cordobesa desaparecida en Canarias confirma que su rastro “se pierde en el mar”
- Encapuchados asaltan una tienda de madrugada en Lucena mediante la técnica del alunizaje
- Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
Campo
España
- Franco, su familia, su amante, Suárez, Pujol... Así habla Juan Carlos I de (algunas) personas de su vida
Internacional
- Bruselas planea conectar las capitales europeas con líneas de alta velocidad para 2040 y facilitar la compra de billetes transfronterizos
Deportes
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
Menos barreras, más inclusión: Córdoba instala nueve bucles magnéticos en Gran Capitán para garantizar la accesibilidad auditiva
