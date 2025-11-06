Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 6 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las infraestructuras en zonas inundables, la limpieza pendiente del río Guadalquivir y la jornada de fuertes vientos en Córdoba, ayer, centran la crónica matutina

Abundante vegetación en los márgenes del rio Guadalquivir a su paso por Córdoba.

Abundante vegetación en los márgenes del rio Guadalquivir a su paso por Córdoba. / AJ González

Córdoba

Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras clave que se encuentran en zonas inundables. Seis colegios y una guardería, una residencia, el aeropuerto o puestos de la Guardia Civil se encuentran en terrenos en puntos "muy grave" por este tipo de riesgo. Por otra parte, la limpieza del río Guadalquivir a su paso por la ciudad y el encauzamiento de los arroyos de la sierra siguen sin ejecutarse casi un año después de que el CHG y el Ayuntamiento llegaran a un acuerdo por este tema. Por último, Córdoba alcanzó ayer vientos de más de 60 kilómetros por hora en una jornada en alerta, con los parques y en la que finalmente no cayó ni una gota.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

España

Internacional

Deportes

  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  5. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  6. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  7. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado

