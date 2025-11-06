Los nuevos proyectos industriales de Córdoba suman 1.000 millones de inversión y 2.800 empleos directos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho este jueves en la presentación de la sevillana Ghenova Ingeniería, balance de las empresas que han llegado a Córdoba en los últimos meses al calor del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). El dirigente popular recuerda que al inicio del mandato se fijó como objetivo atraer empresas a la ciudad para impulsar la reindustrialización de Córdoba y que a día de hoy puede decir que estos nuevos proyectos suman una inversión de 1.000 millones de inversión y 2.800 empleos directos. "Desde que nos pusimos este objetivo, a raíz de ganar la sede de la BLET y las oportunidades que se nos abrían, desde entonces, especialmente en los últimos meses, son ya varias las empresas vinculadas al sector de la defensa que han llegado a Córdoba", ha dicho el alcalde.

Empresas privadas

Así, solo vinculados al sector de la defensa con la llegada de estas nuevas empresas se han creado o crearán 900 puestos de trabajo en Córdoba en los próximos años, con inversiones de un total de 87 millones de euros. Si se le suman las previsiones de inversión de la propia Base Logística del Ejército de Tierra se añaden cerca de 500 millones de euros más con los desarrollos asociados y otros 1.700 puestos de trabajo.

Si, además, se le suman otras empresas de fuera del sector de la defensa que también están viniendo a Córdoba o han anunciado la ampliación de sus instalaciones en la capital cordobesa, como es el caso de Hitachi y Cunext, se genera una nueva inyección de 275 empleos directos con una inversión de 419 millones de euros más.

Agustín López, Adolfo Molina, José María Bellido, Íñigo Segura (CEO de Zigor) y Blanca Torrent. / Córdoba

Inversiones públicas

"Si sumamos también los proyectos públicos de inversión, algunos que tienen que ver también con la industria, como el del propio ayuntamiento a través de Sadeco, como Sadeco 5.0, estamos hablando de un total de una inversión que sobrepasa ya los 1.000 millones de euros y un total de puestos de trabajo que sobrepasarán los 2.800 empleos directos", ha dicho el alcalde para concluir diciendo que "estamos hablando ya de cifras muy importantes, significativas, de impacto en la inversión inmediata, de impacto en el PIB futuro y de impacto directo ya en la creación de nuevas posibilidades de empleo".