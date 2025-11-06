Hurtado critica que el 35% de los 22,2 millones en subvenciones que repartirá Bellido en 2026 serán "a dedo"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado la política de aumento de las subvenciones "clientelares" del alcalde, José María Bellido, al que califica de "rey Midas". El edil del PSOE señala a los presupuestos municipales como prueba de esta crítica, mientras siguen congeladas las ayudas que luchan contra la brecha de desigualdad en Córdoba. Según Hurtado, Bellido bate récord de subvenciones previstas en el presupuesto consolidado del 2026, alcanzando los 22,2 millones de euros, frente a los 19 millones de euros de 2025 y los 15,5 de 2024. Frente a estas cantidades se sitúan las subvenciones y ayudas de servicios sociales (un tercio del total) con 7,2 millones de euros.

Así, en el proyecto de presupuestos no consolidados del Ayuntamiento, las subvenciones ascienden a 16,7 millones de euros, es decir, 1,7 millones más que en 2025. “Es significativo que mientras el presupuesto municipal se congela, con un leve incremento del 0,21%, las subvenciones en el presupuesto municipal aumentan en un 11,5%”, señala Hurtado. En cuanto a las subvenciones directa, "a dedo", alcanzan el 35% del total de subvenciones, ya que en esta modalidad sin concurrencia competitiva se conceden hasta 5,8 millones.

Las que suben y las que no

Las subvenciones a dedo que más suben son las de la Delegación de Presidencia, Participación Ciudadana, Promoción de la Ciudad y Comercio, y las que menos son las de vivienda. Para el socialista, otra comparativa interesante es que mientras las inversiones reales del Ayuntamiento disminuyen en un -14,24 %, con 13,5 millones de euros, las subvenciones a terceros suben un 11,59%, siendo la cuantía de las subvenciones mayor que las inversiones reales en 3,2 millones.

Luchar contra la brecha de desigualdad

Además, el socialista ha defendido que la política de subvenciones tenga como objetivo luchar contra la brecha de desigualdad, sin embargo, en los presupuestos de los tres últimos años Bellido haya congelado las ayudas a la emergencia social en 1,7 millones de euros, ayuda al alquiler en 1 millón de euros, los convenios con los bancos de alimentos, Medina Azahara y San Juan de Dios, y con la Fundación Prolibertas en 50.000 euros, o el convenio con Cáritas congelado en 80.000 euros.

Por otro lado Hurtado apunta a los tres organismos autónomos que conceden subvenciones: el IMAE, que concedería 650.000 euros el año que viene y este ha dado 600.000 euros; el Imdeec que dará subvenciones por 3,5 millones y el Imdeco por 1,25 millones, por lo que el total de subvenciones en el presupuesto consolidado de 2026 sería de 22,2 millones de euros. Para el portavoz socialista, la gestión de Bellido se resumen en "el desmantelamiento de los servicios municipales, la privatización de servicios y acallar voces mediante una política de subvenciones y clientelismo cada día más indecente porque congela las destinadas a luchar contra la desigualdad, significando un evidente abuso de poder que le permite su mayoría absoluta”.