Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 6 de noviembre de 2025

Conferencia

‘La ficción de Paul Auster: una cartografía del azar’

María Luisa Pascual Garrido, profesora titular de la Universidad de Córdoba, hablará sobre ‘La ficción de Paul Auster: una cartografía del azar’. Presenta: Miguel Ranchal Sánchez.

CÓRDOBA. Centro Cultural San Hipólito. Avda. Gran Capitán, 5. 19.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

Homenaje a ‘Ouka Leele’, intervienen: Diego Martínez Torrón y Miguel C. Clementson Lope.

CÓRDOBA. Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Inauguración

‘El arte en sus manos. La magia de la aguja y el hilo’

Inauguración de la muestra ‘El arte en sus manos. La magia de la aguja y el hilo’, de José Manuel Ayllón.

CÓRDOBA. Palacio de la Merced. Plaza de Colón, 15. 20.00 horas.

Conferencia e inauguración

‘Los motivos decorativos del mudéjar llevados al cuero’

Conferencia a las 19.00 e inauguración a las 20.00 horas, sobre la muestra ‘Los motivos decorativos del mudéjar llevados al cuero’, a cargo de Juan J. García Olmedo. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-ándalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 y 20.00 horas.

Mercadillo solidario

‘Ayúdanos a no olvidar’

Mercadillo solidario ‘Ayúdanos a no olvidar’, evento que une solidaridad, creatividad y compromiso con la memoria. Entrada libre.

CÓRDOBA. Oratorio San Felipe Neri. San Felipe, 55. De 10.00 a 21.00 horas.

Inauguración

‘Iluminaciones del Arte Guadamecí’

El artista Jorge Centofanti inaugura su exposición ‘Iluminaciones del Arte Guadamecí’. Estará abierta hasta el 28 de noviembre.

CÓRDOBA. Palacio de Congresos. Torrijos, 10. 10.30 horas.

Libro

Presentación de ‘Amor sin género’

Marcos Santiago Cortés presenta su libro ‘Amor sin género’. Intervienen: José Carlos Arias, Carmen García, Antonio Moreno, Julián Urbano, Manuel Torralbo y el propio autor.

CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía. Morería, 5. 19.30 horas.

Vinos

Cata gratuita en Montilla

Cata gratuita de vino de Bodega Arrabal, una reciente bodega, dirigida por un joven enólogo.

MONTILLA. Patio del Ayuntamiento. Puerta de Aguilar, 10. 20.00 horas.

Presentación

‘El chico tras la ventana’

Miguel Muñoz presenta su novela ‘El chico tras la ventana’, ganadora del 3º Premio eLit LGTBI 2025, de la Editorial Harlequín. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n. 18.00 horas.

Concierto

Festival Internacional de Piano Rafael Orozco.

Josep M. Colom interpretará tres obras de Maurice Ravel, ‘Sonatine’, ‘Gaspard de la nuit’ y ‘Le Tombeau de Couperin’, y una propia, ‘Fantaisie-impromptu en hommage su Grand Maurice’. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

Visitas

‘Veladas con Julio’

Las visitas guiadas ‘Veladas con Julio’ ofrecen un recorrido por las obras más emblemáticas del pintor cordobés, para todos aquellos que quieran adentrarse en su figura y su obra. Estarán a cargo del equipo de mediadores culturales de los Museos Municipales.