Menos burocracia
La hostelería cordobesa aplaude el paso para reducir los trámites de apertura
La Junta avanza en una ley que sustituya licencias por declaraciones responsables
Córdoba cuenta aproximadamente con 1.100 establecimientos de hostelería, según datos del último observatorio gastronómico de la UCO (2023), y aunque no se conocen datos de cuántos negocios nuevos abren cada año, en toda Andalucía lo hacen unos 3.400 de media.
Históricamente se ha achacado el atasco en la administración para conseguir una licencia de apertura, sin embargo, con el nuevo anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Junta se pretende que puedan abrir en menos tiempo y con menos trámites.
La actividad de bares, pubs y restaurantes es una de las 29 que pasarán a requerir únicamente una declaración responsable (un documento que acredite que cumplen con la normativa) para poner en marcha su negocio sin necesitar como hasta ahora una licencia ambiental (que exige una revisión previa por parte de la Administración). La idea es que entre en vigor en esta legislatura, es decir, en 2026.
Esta apuesta por "la inmediata puesta en marcha de actividades de bajo impacto ambiental" confiando en el cumplimiento de la normativa por parte de los promotores, también se simplifica el proceso de apertura de negocios para alojamientos turísticos, salones de celebraciones, cines, teatros, establecimientos de juegos, carnicerías, pescaderías, panaderías, un centro de personas mayores, un parque acuático o un punto de venta de animales.
Reacciones
La noticia ha sido bien recibida por Hostecor, la patronal de hosteleros de Córdoba. «Todo lo que sea agilizar es bueno», valora su presidente Jesús Guerrero, aunque apunta que la decisión final revoca en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es donde está el verdadero cuello de botella. También añade que será especialmente beneficioso para la instalación de cadenas hosteleras, pero asegura quie el mayor volumen de apertura de establecimientos procede de traspasos de locales que ya tienen licencia y no tendrá impacto la ley.
Por su parte, desde Aehcor, la patronal de los alojamientos, afirman que están estudiando el anteproyecto antes de pronunciarse.n
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado