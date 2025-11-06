Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 6 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 7 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ascension Caballero Cabezas

La Inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  5. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  6. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  7. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado

Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras en zona de riesgo de inundación

Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras en zona de riesgo de inundación

Actividades culturales en Córdoba: la Fundación Cajasol presenta su agenda de noviembre

Actividades culturales en Córdoba: la Fundación Cajasol presenta su agenda de noviembre

Los fallecidos en Córdoba el jueves 6 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Alumnos del colegio Los Califas de Córdoba trabajan en un musical contra el bullying

Alumnos del colegio Los Califas de Córdoba trabajan en un musical contra el bullying

La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años

La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años

Santi Pozuelo, cordobés en la Marcha Verde: "Los saharauis eran españoles y luchaban con las tropas españolas"

Santi Pozuelo, cordobés en la Marcha Verde: "Los saharauis eran españoles y luchaban con las tropas españolas"

Así es Ghenova, la multinacional de ingeniería que llega a Córdoba: del rescate submarino a la energía renovable

Así es Ghenova, la multinacional de ingeniería que llega a Córdoba: del rescate submarino a la energía renovable
Tracking Pixel Contents