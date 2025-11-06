Expertos en insomnio crónico analizan los últimos avances en su diagnóstico y tratamiento

Expertos en el abordaje del insomnio crónico analizarán los últimos avances en su diagnóstico y tratamiento en una jornada formativa, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en el Hospital Quirónsalud Córdoba , dirigida a médicos de atención primaria. El objetivo de esta sesión científica es actualizar los conocimientos de los profesionales sanitarios en esta patología, cada vez más frecuente, según ha indicado la doctora Carmen Gutiérrez , coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Córdoba y de esta jornada.

Este encuentro contará con la participación de especialistas en Neurofisiología, Psiquiatría y Medicina de Familia, que abordarán las distintas estrategias terapéuticas tanto farmacológicas como no farmacológicas, entre las que se encuentra la terapia cognitivo-conductual.

En esta jornada, según ha afirmado la doctora Gutiérrez, se darán las claves para mejorar la identificación y el abordaje del insomnio desde la práctica clínica diaria, “ofreciendo herramientas útiles para los médicos de atención primaria y los especialistas”. Además, los profesionales tratarán los criterios de derivación a las unidades del sueño, así como la coordinación asistencial para una atención integral del paciente con insomnio.

Entre los profesionales que participarán en esta jornada se encuentran, además de la doctora Carmen Gutiérrez, expertos como los doctores Lucía Carranza (especialista en Neurofisiología Clínica en el Instituto de Especialidades Neurológicas de Sevilla), María Aguilar, (especialista en Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla), Jorge Cervilla (presidente de la Sociedad Andaluza de Psiquiatría y especialista en Psiquiatría de la Clínica Centro Mesana de Granada), y Jaime Jesús Castro (especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.