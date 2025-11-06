La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años

Ghenova Ingeniería abrirá en breve una oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en el plazo de dos años. Con más de 40 años de actividad, se trata de una empresa de ingeniería sevillana que trabaja tanto a nivel nacional como internacional ofreciendo servicios multidisciplinares de ingeniería y consultoría en sectores. Sus principales líneas de negocio son la naval, seguridad y defensa (marítima y terrestre), energía, industria y agua, transformación digital y ciberseguridad, infraestructuras y puertos.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, junto al CEO de la empresa Francisco Cuervas, han dado a conocer este jueves la noticia de la implantación de una nueva empresa que inicialmente abrirá una oficina en el edificio del Imdeec, en el polígono Tecnocórdoba.

Este es el segundo anuncio sobre la implantación de una nueva empresa en Córdoba que hace el alcalde en los últimos días, ya que la semana pasada informó de la llegada de la empresa vasca Zigor. A estas habría que sumar la llegada en los últimos meses de Escribano, Indra, Santa Bárbara, Tess Defence o Grupo Oesía, un hecho que ha convertido a Córdoba en un destino empresarial 'top' al calor de la logística y de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

José María Bellido, Francisco Cuervas, Federico Álvarez y Blanca Torrent, en el salón de plenos. / MIGUEL ÁNGEL LEÓN

Ghenova Ingeniería

Según la información facilitada en su web, Ghenova Ingeniería trabaja en proyectos internacionales en más de 25 países y tiene sedes en Brasil, Colombia, Bolivia, Australia, EE.UU, Reino Unido, Corea del Sur y Arabia Saudí. En España, Ghenova está radicada en Madrid, Ferrol, Vigo, Bilbao, Cartagena, Puerto de Santa María, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, donde se encuentra la sede central de la compañía. La de Córdoba será la 19 sede de esta compañía, en la que trabajan 2.100 ingenieros.

Razones para la elección de Córdoba

Francisco Cuervas, CEO de Ghenova, explicó que las razones para elegir Córdoba han sido, en primer lugar, una apuesta por el talento local y la presencia de buenas escuelas en la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Loyola; la facilidad que les ha brindado el Ayuntamiento de Córdoba; y la puesta en marcha de un proyecto emblemático como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). No obstante, Cuervas matizó que no solo vienen a dar servicio a la BLET, sino que su ecosistema de clientes repartido por 25 países de todos el mundo diversifica mucho más sus objetivos. De hecho, el CEO de Ghenova señaló el sector energético, que supone un tercio de su facturación, como una de las principales líneas de negocio de Córdoba. Por esa razón buscarán sobre todo ingenieros eléctricos y mecánicos especializados en plantas fotovoltaicas, eólicas y eólicas marinas, de ciclo combinado o biomasa.

La sede de Córdoba estará dirigida por Federico Álvarez, que será el responsable de la selección de personal, que se irá haciendo de forma inmediata y de manera progresiva. "Haremos un proceso de selección progresivo que se acompañará con un proceso de formación e integración en la sede central de Sevilla", explicó Cuervas.

Agradecimiento del alcalde

El alcalde, José María Bellido, agradeció la apuesta que hace la empresa sevillana por la ciudad de Córdoba y valoró que permitirá a la ciudad seguir creciendo en empleo de calidad y en la llegada de empresas de "gran categoría" que aportan su grano de arena a la reindustrilización de la ciudad. "Es muy importante que la primera empresa de ingeniería naval en España apueste por ampliar su red de talento en Córdoba", reconoció el edil, que espera que la apertura de esta empresa genere a su vez más negocio a otras empresas cordobesas.