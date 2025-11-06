Dos detenidos en Córdoba por asaltar a mujeres mayores, robarles la cadena de oro y huir en patinete eléctrico

La Policía Nacional ha detenido en la zona en Córdoba a dos personas por su presunta implicación en varios delitos de robo con violencia e intimidación cometidos contra mujeres de avanzada edad, principalmente en la zona de Las Moreras. Para huir rápidamente del lugar tras la comisión de los hechos, los autores utilizaban un patinete eléctrico como medio de transporte.

El primero de los robos tuvo lugar a finales del mes de septiembre, cuando una de las víctimas denunció en dependencias de la Policía Nacional en Córdoba que, mientras caminaba por la calle, alguien se acercó por detrás y le arrancó con fuerza la cadena de oro que llevaba al cuello. El autor huyó inmediatamente junto a otro varón que le esperaba en un patinete eléctrico.

Durante el mes de octubre, otras cuatro mujeres denunciaron hechos similares, todos ellos cometidos en la misma zona y siguiendo el mismo modus operandi. Los autores sorprendían a las víctimas por la espalda y, mediante un fuerte tirón, les sustraían la cadena de oro del cuello para luego huir en un patinete eléctrico, vehículo que les facilitaba tanto la aproximación como la rápida huida, sin dejar margen de reacción a las personas agredidas.

A partir de las denuncias presentadas, los agentes de la Policía Nacional reunieron indicios suficientes para atribuir a ambos la presunta autoría de varios delitos de robo con violencia e intimidación.

Fruto de la investigación policial, se logró identificar a los dos presuntos autores de los hechos delictivos, por lo que se estableció el correspondiente dispositivo para su localización y detención.

A mediados de octubre, el 091 recibió una llamada alertando de que una mujer acababa de sufrir un robo con violencia por el procedimiento del tirón en el Vial Norte, dándose los autores a la fuga en un patinete en dirección a la zona de Las Moreras. De inmediato, varios agentes se desplazaron al lugar y observaron a dos individuos montados en un patinete eléctrico que coincidían con las características descritas. Los agentes los reconocieron como los presuntos autores de los robos, aunque no pudieron interceptarlos al ocultarse en el interior de una vivienda de la zona.

Posteriormente, durante la mañana del 20 de octubre, varios agentes de la Policía Nacional localizaron a uno de los sospechosos en la zona de Arroyo del Moro, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales. En el momento de la detención, se le intervino el patinete eléctrico que portaba, por ser el medio utilizado para cometer los distintos delitos.

Días más tarde, fue detenido el segundo implicado, sobre el que pesaba una orden de búsqueda policial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.