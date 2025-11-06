Cuenta atrás para la nueva ordenanza de veladores en Córdoba: Urbanismo presentará el borrador el 19 de noviembre

Los trabajos para la futura ordenanza de veladores siguen a buen ritmo. La Gerencia Municipal de Urbanismo, que ha mantenido en los últimos meses reuniones sobre esta materia, ha citado al Consejo del Movimiento Ciudadanoy a la patronal de la hostelería en Córdoba, Hostecor, el próximo día 19 de noviembre. En el encuentro, está previsto que el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, les presente el borrador de ordenanza con la incorporación de algunas de las alegaciones presentadas por ambos colectivos.

El Ayuntamiento de Córdoba presentó en julio las directrices principales de la futura norma que busca ordenar el uso de la vía pública por las terrazas y prevé multas de hasta 3.000 euros por incumplimientos. Entre las novedades que se incluyen en la ordenanza destaca que la autorización a las terrazas se dará en función de los metros cuadrados ocupados y no por el número de sillas. Además, los hosteleros tendrán que perimetrar el espacio de sus terrazas con tachuelas o elementos que incorporarán un QR y no podrán situarse contiguas a la línea de fachada debiendo localizarse entre aquellas y ésta una franja de itinerario peatonal.

Acceso peatonal garantizado

Asimismo, la norma establece que no podrán autorizarse ocupaciones que dificulten el acceso de personas o, en su caso, vehículos a edificios, establecimientos, pasajes, galerías, garajes o las salidas de emergencia o evacuación; como regla general, solo se autorizará la instalación de terraza cuando entre ella y el local desde el que se sirva haya una corta distancia y de fácil tránsito, y sea visible o fácilmente reconocible por cualquier usuario de la terraza el local desde el que se atiende (no se autorizará la instalación de terrazas en zonas separadas de los locales desde los que haya que servirlas por vías de tránsito rodado, aunque habrá excepciones).

Además, la ordenanza regulará el mobiliario que estará permitido (en especial en las zonas protegidas por la Unesco) y se obligará a que todos los muebles y elementos sean seguros y se instalen sin anclajes en el suelo, salvo en el caso de las instalaciones desmontables para toldos.

Alegaciones a la ordenanza

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, explica que entre las alegaciones que han presentado destaca la necesidad de incorporar el decreto 50/2025 de 24 de febrero por el que se aprueba el reglamento para la preservación de la calidad acústica de Andalucía. Además se ha pedido que la ordenanza se adapte a la realidad de las distintas zonas y no se plantee un texto genérico. Hostecor, por su parte, reunió ayer miércoles a sus socios para abordar algunas cuestiones en torno a la ordenanza.