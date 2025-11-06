Córdoba repite como la segunda provincia mejor valorada por los turistas

Los turistas que llegan a Córdoba valoran muy positivamente su visita a la provincia y le dan una nota de 9,2 sobre 10, igualada con Sevilla y solo superada por Jaén, cuyos visitantes le dan un 9,4 de puntuación en la visita que realizaron durante el tercer trimestre de este 2025, según publica este jueves la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

En este periodo, Córdoba recibió 511.401 visitantes, y a persar de que la Universidad de Córdoba estimaba que el turismo iba a crecer este verano, los datos indican que es la única provincia andaluza que ha perdido turistas en los meses de julio, agosto y septiembre, con respecto al mismo periodo de 2024. Ni otras provincias de interior, como Jaén o Sevilla, donde los veranos suelen ser también muy calurosos, perdieron visitantes.

En Andalucía recalaron 13.843.336 de visitantes en el tercer trimestre de 2025, un 10,3% más respecto al mismo periodo del año anterior. Por provincias, Almería recibió 1,24 millones de visitantes, con un aumento del 2,3%; Cádiz, 3 millones (+13,8%); Córdoba 511.401 (-4,8%); Granada 1,44 millones (+7,5%); Huelva 1,66 millones (+8,9%); Jaén 339.205 (+19,9%); Málaga 4.03 millones (+16,1%) y Sevilla 1.58 millones de turistas (+4,7%). Solo Córdoba y Jaén se sitúan por debajo del millar de visitas, aunque en el caso de la provincia jiennense mejora el dato con respecto a 2024.

Málaga concentra el 29,1% de todo el turismo andaluz en verano, seguida muy de cerca por Cádiz (21,7%); Huelva (12,1%); Sevilla (11,5%); Granada (10,5%); Almería (9%); Córdoba (3,7%) y por último Jaén, que recibe un 2,5% de los turistas.

El 79% de los visitantes que recalan en Córdoba lo hacen por vacaciones u ocio y un 17,7% por visitas a familiares. Es, además, de la provincias donde menos días se alojan los visitantes, una media de 2,8 días, seguida solo por Jaén, con 2,7 días. Así, es en Cádiz donde los turistas veranean más tiempo, como es lógico, con 9,8 días de media.

Vacaciones un 10% más caras

Eso sí, el gasto medio diario por visitante ha aumentado hasta los 90,3 euros, un 10,1% más que el año anterior y siendo, tras Málaga y Almería, la provincia donde más han aumentado los precios. En el conjunto de Andalucía ese gasto se estima en 90,77 euros por turista, cifra que es mayor en un 7,2% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 72,15 euros al día que gastaron los andaluces hasta los 136,71 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo.

Durante este período, de los turistas que llegaron Andalucía, el 31,9% eran andaluces, el 36,9% eran del resto de España, el 22,3% procedían de la UE excluida España y el 8,9% del resto del mundo. Además, el 49,2% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 43,1% utilizó apartamento, piso o chalet.