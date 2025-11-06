Córdoba compite por la inversión extranjera y muestra su potencial ante 30 empresas francesas

Casi 30 empresas extranjeras, principalmente francesas, han visitado Córdoba este jueves para paticipar en un encuentro que tiene por objetivo conectar estas compañías con el tejido empresarial cordobés, especialmente en los sectores de defensa, logística, tecnología y biotecnología y al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

El encuentro, inaugurado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y Sara Bieger, presidenta de la Cámara de Comercio Franco-Española, permite reuniones entre empresas y presentaciones de cada una de ellas para darse a conocer y buscar acuerdos comerciales o alianzas tecnológicas. En total, participan más de 40 empresarios cordobeses y 30 empresas extranjeras (principalmente francesas, además de algunas portuguesas, alemanas y españolas de fuera de Córdoba), con más de 70 personas desplazadas desde estas compañías al CRV.

Algunos de los asistentes. / A. J. González

Aunque a día de hoy no hay aún ninguna empresa instalada en la ciudad que sea 100% de capital extranjero, el Ayuntamiento continúa así con el trabajo de intentar atraer empresas extranjeras a instalarse en Córdoba y mostrar el potencial del ecosistema cordobés ligado a la Base Logística del Ejército de Tierra y el desarrollo industrial y tecnológico asociado. El alcalde ha admitido que "queremos atraer empresas a que se instalen en nuestra ciudad, y lograrlo es un trabajo de pico y pala que llevamos meses haciendo", aunque también asegura que, además de eso, "queremos que haya oportunidades de negocio entre empresas, se instalen aquí o no" porque "hay una oportunidad de negocio con todo lo que está ocurriendo en torno a la industria de la defensa y la logística en Córdoba".

Desde la Cámara de Comercio Franco-Española, han asegurado que "para los franceses es una gran alegría poder estar aquí, ver qué es lo que hay y seguir invirtiendo como están haciendo", pues Francia "es el mayor empleador en España y nosotros estamos siempre en el segundo o tercer puesto como inversores", ha indicado Sara Bieger, que destaca que "nuestro papel desde la Cámara de Comercio es crear este puente, estas oportunidades".