Córdoba acoge este fin de semana la Gran Recogida de alimentos con 1.000 voluntarios en 140 supermercados

Córdoba se prepara un año más para mostrar su cara más solidaria con la Gran Recogida de Alimentos 2025, que se celebra este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre en toda España. La iniciativa, impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), busca alcanzar los 10 millones de kilos de alimentos y donaciones, un reto que moviliza a 54 bancos de alimentos en todo el país.

En Córdoba, participarán más de 1.000 voluntarios y voluntarias y 140 establecimientos de la capital y la provincia para animar a la clientela a colaborar en esta gran cita solidaria.

La colaboración puede hacerse de dos maneras: donaciones económicas al pasar por caja, que permiten al Banco de Alimentos adquirir productos según la demanda real, o mediante una donación mixta, combinando la compra directa con el aporte monetario en algunos centros. Además, quienes deseen contribuir sin desplazarse pueden hacerlo mediante Bizum al 33636 o a través de la página web de los bancos de alimentos.

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha destacado que más de 15.000 personas necesitadas de Córdoba esperan ayuda y ha animado a todos los cordobeses a colaborar.