"El barrio se está convirtiendo en un gueto", vecinos de Las Moreras denuncian la "degradación" de la zona

La asociación de vecinos La Voz de las Moreras ha denunciado la "grave degradación" que sufre el barrio y exigido la puesta en marcha de un Plan Integral de Rehabilitación, porque "nos están convirtiendo en el gueto de Córdoba", señalan en una nota de prensa.

La asociación tacha de "pasotismo total" la actitud del Ayuntamiento de Córdoba, de la Junta de Andalucía y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) respecto al barrio. En el texto insisten en que el "patrimonio municipal del barrio se encuentra abandonado y vandalizado". También lamenta que, para el Consistorio, "hay barrios de primera y de segunda". Mientras que señalan que AVRA "tiene el parque de viviendas completamente abandonado a su suerte."

Por ello, Francisco Zamora, presidente de la asociación, ha solicitado una reunión de trabajo conjunta con las administraciones implicadas y expresado su deseo de que el alcalde "tome las riendas de esta situación" y saque al barrio "del pozo en el que se encuentra".

La Voz de Las Moreras también critica la eliminación del Centro de Educación de Adultos, la reducción de trabajadores sociales en el barrio y la falta de presencia policial en las calles de Las Moreras.

"Los problemas son profundos, llevan años, y la solución pasa por un trabajo conjunto entre todas las administraciones", insiste el texto.

Por todo ello, "exigimos la puesta en marcha una actuación urgente" en un barrio que, según los vecinos, “está totalmente dejado; parecemos tercermundistas”.

También se critica que, pese a que "las denuncias de asociaciones, colectivos, ONG y vecinos son numerosas", "no se ofrecen soluciones reales a los problemas de la barriada". Y cita como ejemplo que, "tras las últimas lluvias, las cubiertas de los bloques no están en condiciones y los pisos de las últimas plantas se inundan por las goteras, llegando incluso a salir agua por los enchufes". Además, "las aguas fecales afloran por los bajos de los edificios y hay techos caídos, entre otras incidencias".

Respuesta de la Junta

Por su parte, desde la institución autonómica señalan que "siempre ha estado en permanente contacto con los vecinos y al tanto de sus peticiones y demandas". Desde AVRA sostienen que "se mantienen reuniones periódicas con la asociación de vecinos" destacando que fruto de dichas reuniones "hemos ido actuando en el parque público, con obras menores, pero también de calado. No obstante, muchas de las situaciones que tiene el barrio trascienden al mantenimiento del parque público de viviendas de AVRA".

Destacan que se han invertido cerca de 2,8 millones de euros en "intervenciones de todo tipo" con el objetivo de "revertir la situación de unas viviendas que llevan, en algunos casos, más de 50 años de vida y con escasa inversión en conservación". "Se han acometido en los últimos años desde rehabilitación energética u obras de accesibilidad hasta mejora de las instalaciones eléctricas, pasando por actuaciones menores de adecuación y reparación", prosigue AVRA

"Seguiremos manteniendo encuentros con los vecinos para seguir llevando a cabo medidas que mejoren el parque de viviendas de la Junta en Las Moreras", concluye el comunicado.