Alumnos del colegio Los Califas de Córdoba trabajan en un musical contra el bullying

Alumnado de 4º de Primaria del colegio Los Califas de Córdoba se ha embarcado en la preparación de una obra teatral contra el acoso escolar. Se trata del musical Ubuntu Zircus, un proyecto que combina música, teatro, valores y trabajo en equipo, que ya se ha expandido por 188 centros educativos de toda España.

"Ubuntu", una ancestral filosofía del sur de África basada en la cooperación y el sentido de comunidad, inspira esta propuesta escénica que celebra la diversidad, la empatía y la fuerza de la comunidad con un mensaje claro: "la fuerza de la comunidad puede transformar el dolor en esperanza. Porque todos podemos ser parte del cambio".

Representación

Los estudiantes inciaron la preparación del musical en las aulas el pasado mes de octubre y se prolongorá durante 9 meses hasta que cobre vida en el escenario. El proyecto está pensado para que el coro y los solistas vaya acompañado de una orquesta, con personajes como payasos y domadores. La representación final tendrá lugar el próximo 12 y 13 de junio de 2026 en el Gran Teatro, en sesiones de mañana y tarde.

A través del circo, el alumnado de Los Califas se convertirá en protagonista de una historia vibrante, llena de color, ritmo y emoción, y que sin duda dejará una huella imborrable en su memoria, ha expresado este jueves la profesora del CEIP Los Califas, Dana Collado, durante la difusión del proyecto en el Ayuntamiento de Córdoba.

Motivación en las aulas

Desde el punto de vista educativo, Ubuntu Zircus. Todos contra el bullying supone una nueva forma de aprender, motivar y fomentar la creatividad que se extiende a todas las áreas, ha explicado el responsable de la coordinación y producción del proyecto, Alejandro Revenga.

Por otra parte, el alma del proyecto busca fortalecer y restaurar la confianza y la autoestima frente a barreras sociales y estereotipos: "En un coro todos trabajan en equipo, integrando, respetando y valorando la aportación de cada uno".

De hecho, Collado ha recordado que, además, es la segunda ocasión que participan en un gran proyecto así, después del éxito del año pasado, que representaron una obra de teatro sobre el medio ambiente en el Cartuja Center de Sevilla.