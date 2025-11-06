Oratorio San Felipe Neri
Abre el Mercadillo Solidario para los enfermos de Alzheimer en Córdoba: artesanía, dulces caseros y tómbola
Actuaciones musicales amenizarán el ambiente hasta el 9 de noviembre en el Oratorio de San Felipe
La Asociación San Rafael de Alzheimer y otras Demencias ha inaugurado este jueves su Mercadillo Solidario 'Ayúdanos a no olvidar', un evento que une solidaridad, creatividad y compromiso con la memoria, y que se celebrará hasta el 9 de noviembre en el Oratorio San Felipe Neri.
El mercadillo contará con una amplia variedad de puestos de artesanía y productos solidarios, donde el público podrá encontrar ropa para todas las edades, artículos de piel, crochet, cuadros, joyería artesanal, flores frescas, dulces caseros, decoración y complementos, entre otros muchos productos únicos elaborados con mimo y generosidad.
Dulces caseros y tómbola
En particular, los dulces caseros serán uno de los grandes atractivos del mercadillo. Gracias a la generosidad de pastelerías reconocidas de Córdoba, al talento de las increíbles mujeres del Centro de Mayores de Villarrubia, y a los cocineros de nuestra Asociación, los visitantes podrán disfrutar de una deliciosa variedad de repostería casera mientras colaboran con esta causa solidaria.
Uno de los grandes atractivos será la tómbola solidaria, que repartirá premios y sonrisas gracias a la colaboración de numerosas empresas y particulares que, año tras año, donan artículos y servicios para apoyar esta causa.
Actuaciones musicales
El programa del mercadillo se completará con diversas actuaciones artísticas y musicales que llenarán el Oratorio San Felipe Neri de ritmo y alegría: Robie Rojas, Agrupación Musical El Limonero, espectáculo de danzas de la Escuela TrisDanzaOriental, el Colegio La Milagrosa, Tuna Femenina Universitaria de Córdoba y la Danza del Vientre de Victoria Molina.
El Mercadillo Solidario abrirá sus puertas, de 10.00 a 21.00 horas.
