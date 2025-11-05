Vueling se queda en Córdoba y amplía sus vuelos a Barcelona durante todo el año

Vueling operará vuelos entre Córdoba y Barcelona durante todo el año, después de la buena acogida que ha tenido esta ruta desde su inauguración el pasado 18 de septiembre. Desde entonces, la compañía opera entre la capital cordobesa y el segundo mayor aeropuerto del país, el aeropuerto de El Prat, con dos frecuencias semanales (jueves y domingos). El vuelo entre ambas ciudades tiene una duración de una hora y cuarenta minutos de trayecto. La compañía española de bajo coste de IAG (el conglomerado en el que se integra Iberia y British Airways) ha anunciado este miércoles que continuarán volando todo el año, aunque en principio solo estaban previstas rutas hasta el mes de marzo.

World Travel Market

La noticia se ha dado a conocer este miércoles en la World Travel Market, la feria internacional del turismo que se celebra en Londres los días 4, 5 y 6 de noviembre y a la que ha acudido una representación cordobesa con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, a la cabeza. Curiosamente, cuando Vueling anunció que empezaría a operar en Córdoba también aprovechó el marco de una feria de turismo, Fitur, para hacerlo. Era enero de 2025.

Narci Ruiz, Arturo Bernal, Salvador Fuentes y Marián Aguilar, en la feria de Londres. / CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha hecho eco de la noticia que aplaude por dos motivos: en primer lugar porque mantiene el hub de conexión con Barcelona y, en segundo lugar, porque refuerza la oferta turística de Córdoba. Además, el primer edil ha agradecido el trabajo llevado a cabo por la Junta de Andalucía en este ámbito.

171 destinos

En la actualidad, la aerolínea Vueling opera en los seis aeropuertos andaluces. Su conexión Córdoba-Barcelona permite a los pasajeros conectar con una sola escala con los 178 destinos, de Hong Kong a Nueva York, que ofrece el aeropuerto de la ciudad condal a través de 79 compañías.

Con sede en Barcelona, Vueling es la mayor aerolínea dentro del territorio español en número de destinos y por tamaño de flota, y la segunda por número de pasajeros transportados dentro del territorio español, solo superada por la irlandesa Ryanair. Vueling opera en 48 países y 148 ciudades de todo el mundo, según informa la compañía en su página web.

Vueling fue la tercera compañía en volar desde el despegue del aeropuerto de Córdoba sumándose a Binter Canarias y Air Nostrum.