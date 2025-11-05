Movilidad aérea
Vueling se queda en Córdoba y amplía sus vuelos a Barcelona durante todo el año
La operadora anuncia que mantendrá sus operaciones durante el próximo verano en el aeródromo cordobés
Vueling operará vuelos entre Córdoba y Barcelona durante todo el año, después de la buena acogida que ha tenido esta ruta desde su inauguración el pasado 18 de septiembre. Desde entonces, la compañía opera entre la capital cordobesa y el segundo mayor aeropuerto del país, el aeropuerto de El Prat, con dos frecuencias semanales (jueves y domingos). El vuelo entre ambas ciudades tiene una duración de una hora y cuarenta minutos de trayecto. La compañía española de bajo coste de IAG (el conglomerado en el que se integra Iberia y British Airways) ha anunciado este miércoles que continuarán volando todo el año, aunque en principio solo estaban previstas rutas hasta el mes de marzo.
World Travel Market
La noticia se ha dado a conocer este miércoles en la World Travel Market, la feria internacional del turismo que se celebra en Londres los días 4, 5 y 6 de noviembre y a la que ha acudido una representación cordobesa con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, a la cabeza. Curiosamente, cuando Vueling anunció que empezaría a operar en Córdoba también aprovechó el marco de una feria de turismo, Fitur, para hacerlo. Era enero de 2025.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha hecho eco de la noticia que aplaude por dos motivos: en primer lugar porque mantiene el hub de conexión con Barcelona y, en segundo lugar, porque refuerza la oferta turística de Córdoba. Además, el primer edil ha agradecido el trabajo llevado a cabo por la Junta de Andalucía en este ámbito.
171 destinos
En la actualidad, la aerolínea Vueling opera en los seis aeropuertos andaluces. Su conexión Córdoba-Barcelona permite a los pasajeros conectar con una sola escala con los 178 destinos, de Hong Kong a Nueva York, que ofrece el aeropuerto de la ciudad condal a través de 79 compañías.
Con sede en Barcelona, Vueling es la mayor aerolínea dentro del territorio español en número de destinos y por tamaño de flota, y la segunda por número de pasajeros transportados dentro del territorio español, solo superada por la irlandesa Ryanair. Vueling opera en 48 países y 148 ciudades de todo el mundo, según informa la compañía en su página web.
Vueling fue la tercera compañía en volar desde el despegue del aeropuerto de Córdoba sumándose a Binter Canarias y Air Nostrum.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba