Vueling amplía su oferta de vuelos en Andalucía: estos son sus nuevos destinos

Vueling amplía su oferta en Andaucía y se queda en Córdoba donde volará dos veces por semana a Barcelona durante todo el año. La aerolínea dio a conocer este miércoles sus planes de expansión en la región en el marco de la World Travel Market, que se celebra estos días en Londres. De este modo, Vueling ha reafirmado su compromiso con la expansión de su red internacional desde Andalucía, con más de 110.000 plazas adicionales, un 10% más que las que ha ofertado esn 2025. De este modo, la compañía busca consolidar su papel como operador clave en la conectividad de Andalucía, reforzando su presencia en los aeropuertos de Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Córdoba y Jerez de la Frontera.

A Barcelona, desde Córdoba

En Córdoba, Vueling tiene previsto ampliar durante todo el año los vuelos que conextan la ciudad califal con Barcelona. De este modo y aunque la previsión inicial era operar solo hasta el mes de marzo, por primera vez la compañía mantendrá su oferta todo 2026.

Aeropuerto de Sevilla. / Europa Press

A Londres y París, desde Sevilla

De este modo, Vueling ha anunciado que incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, que contribuirá a la creación de empleo local, y ofrecerá dos millones de asientos en 2016, cerca de un 6% más que el verano anterior. Además, estrenará la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow con siete frecuencias semanales que se suman a las 14 ya existentes con Londres-Gatwick.

Así, la ciudad dispondrá de hasta tres vuelos diarios a Londres, potenciando su conectividad internacional con uno de los hubs más importantes de Europa. Además, Vueling sumará hasta un vuelo diario a la ruta entre Sevilla y París-Orly.

También ofrecerá un total de 13 rutas en Sevilla durante el verano de 2026. Entre las conexiones nacionales, la aerolínea refuerza las frecuencias entre Sevilla y las Canarias, y mantiene las conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago, Valencia, Ibiza y Palma de Mallorca.

Almería, Jerez y Granada

Respecto a Jerez de la Frontera, Vueling sumará dos frecuencias semanales en la ruta hacia Barcelona y añadirá tres vuelos semanales a las conexiones con Mallorca y Bilbao. Además, Vueling tendrá un avión pernoctando en Granada, que permitirá operar el primer y último horario del día, favoreciendo las conexiones con vuelos intercontinentales y el turismo de negocios.

Asimismo, Vueling sumará también tres frecuencias semanales entre Almería y Barcelona, alcanzando una operativa de hasta un vuelo diario.

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. / Álex Zea - Europa Press - Archivo

Refuerzo de las rutas internacionales

En cuanto a las rutas internacionales, desde Málaga Vueling ofrecerá 2,4 millones de asientos y 14 rutas. La aerolínea refuerza las conexiones internacionales con París-Orly y Londres-Gatwick, y ambas contarán con una operativa con más de tres vuelos diarios durante la próxima temporada de verano.

Vueling mantendrá además las rutas hacia Bruselas y Ámsterdam. En el mercado doméstico, Málaga dispondrá de conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Ibiza y Las Palmas.