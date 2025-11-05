Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Sector Sur

Vox pide al Gobierno actuar ante el abandono de la antigua sede de UGT de Córdoba en la calle Marbella

El edificio está abandonado desde 2010

Antiguo edificio sindical de la UGT en la calle Marbella.

Antiguo edificio sindical de la UGT en la calle Marbella. / Noemí Caballero

Irina Marzo

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno para conocer la situación actual del edificio que fue sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la calle Marbella de Córdoba, en el Sector Sur. Se trata de un inmueble que lleva abandonado desde el año 2010 y que se ha convertido en un foco de insalubridad y peligro.

En septiembre del 2023, el Pleno de Córdoba pidió por unanimidad al Gobierno que lo adecentase, pero aún se está a la espera de la reversión del inmueble por parte del Ministerio de Trabajo. La sede de UGT de la calle Marbella forma parte del llamado patrimonio sindical acumulado. Dicho patrimonio está constituido por el conjunto de propiedades que la Administración General del Estado cedió a los sindicatos de forma gratuita para satisfacer sus necesidades de funcionamiento y organización al inicio de la democracia.

Quejas vecinales

Ramírez del Río ha recordado en un comunicado que los vecinos de la zona llevan años denunciando el estado de ruina, abandono y falta de mantenimiento de este edificio, que ha protagonizado episodios de incendios (hasta cinco este año) y plagas, generando una sensación constante de inseguridad. “No es admisible que en pleno casco urbano de Córdoba exista un edificio en ruinas sin que ninguna administración haya tomado cartas en el asunto”, ha afirmado el diputado.

El parlamentario de Vox reclama al Gobierno que aclare la titularidad del inmueble, qué actuaciones se han realizado o están previstas y si existe un calendario de intervención. “Los cordobeses tienen derecho a saber qué se va a hacer con un edificio que lleva años degradándose y que supone un riesgo para todos”, ha señalado.

Ramírez del Río ha exigido una respuesta urgente y la implicación de las administraciones competentes. “Los vecinos no pueden seguir viviendo junto a una antigua sede sindical convertida en un foco de suciedad y peligro. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado. Es hora de actuar con responsabilidad y devolver la seguridad y la dignidad a esta zona de Córdoba”.

