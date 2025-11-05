El tiempo
El viento alcanza los 63 km/h en Córdoba: así ha sido la jornada de alerta y aviso por tornado en la ciudad
Ni los bomberos ni los servicios de emergencias han registrado incidencias reseñables
Córdoba estaba alertada este miércoles. Las miradas estaban en el cielo, pero el principal riesgo no era visible. La ausencia de precipitaciones puede hacer que las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Córdoba parezcan exageradas. Hay que recordar que los parques y jardines han permanecido cerrados y que el Consistorio ha activado el protocolo de preemergencia. Sin embargo, aunque no ha llovido, el viento ha soplado. Y no poco. Las rachas de viento han llegado a los 63 kilómetros por hora. Vientos "fuertes" en los parámetros que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que han estado a punto de pasar a "muy fuertes" (70 km/h).
Las horas críticas han sido por la tarde. De 15.00 a 20.00 horas, las rachas de viento se han mantenido entre los 41 y los 63 kilómetros por hora, sin bajar por tanto a moderados. El principal temor era que derivasen en un tornado, como sucedió hace un año y medio. “Sabemos que no es lo más habitual, pero hace algo más de un año y medio ya vivimos un tornado en la ciudad, así que preferimos estar preparados”, dijo Bellido. De hecho, la Aemet incluyó en su informe, al establecer el aviso amarillo para Córdoba, la posibilidad.
Incidencias por el viento en Córdoba
Sin embargo, y pese a las fuertes rachas que se han registrado, no se han producido incidencias reseñables: los bomberos de Córdoba solo han acudido a la caída de un árbol en el Campo de la Verdad. Curiosamente, en un día ventoso y en el que se esperaba una buena cantidad de lluvia, lo que más a ocupado a los bomberos de la ciudad ha sido el fuego. En total han registrado seis incendios de pastos en diferentes puntos de la ciudad.
