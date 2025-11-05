UGT y CECO analizan en un encuentro la situación laboral y económica de la provincia de Córdoba

La ejecutiva de UGT Córdoba, encabezada por su secretaria general, Encarna Laguna, así como los secretarios generales provinciales de las distintas federaciones, se han reunido con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), presidida por Antonio Díaz, para analizar la situación laboral en la provincia y los principales aspectos en los que consideran que los agentes sociales y económicos deben intervenir.

Según informa el sindicato en una nota de prensa, en el encuentro, celebrado en la sede provincial de UGT, abordaron aspectos como la necesidad de reactivar los consejos en los que estos agentes sociales y económicos tienen participación en el ámbito de lo público. Sobre este punto, la secretaria ugetista señaló que “perseguimos dar carácter de utilidad pública a estos consejos y no consideramos ni prudente ni acertado que haya algunos de ellos que lleven años sin convocarse o que se haga sin una finalidad de fondo que de razón a su existencia como órgano social”.

Asimismo, Antonio Díaz, presidente de CECO, abundó en la "necesaria reflexión" sobre la utilidad de esos espacios de diálogo y toma de decisiones en los que participan sindicatos y empresarios “estamos en ellos para ser útiles e impulsar el desarrollo de esta provincia”. En este sentido, hizo una apuesta decidida por el diálogo social “como la mejor infraestructura territorial. Hemos dado pruebas de ello desde hace décadas”, señaló.

La importancia de las mesas de negociación

Otro asunto relevante de la reunión estuvo centrado en el análisis de las relaciones del sindicato con las empresas en las mesas de negociación, que Laguna calificó de “muy productivas” y sobre las que señaló “la fortaleza que cada vez es mayor en el empresariado cordobés gracias a acuerdos que han posibilitado avanzar en derechos pero que han otorgado, a la vez, mayores cuotas de productividad a las empresas y que, desde UGT Córdoba, como sindicato mayoritario y decisivo por sus cuotas en la mayoría de estos acuerdos, es uno de sus principales responsables, gracias a una puesta en práctica de la negociación colectiva que busca el acuerdo y huye de un enfrentamiento estéril, que entendemos que sólo debe aparecer cuando las condiciones planteadas no son negociables, lo que ha posibilitado, en la mayoría de los casos, un fructífero entendimiento que dio como resultado algunos de los mejores convenios de Andalucía, e incluso del país, en Córdoba”.

Sin embargo, desde UGT Córdoba, su secretaria general planteó el alto nivel de preocupación del sindicato con los accidentes laborales que se están produciendo en la provincia, con una muy alta tasa de mortalidad en lo que va de año respecto a periodos anteriores y destacó “la necesidad imperiosa de que el empresariado no sólo se implique, sino que también hagan efectivas cada una de las normas aplicables en la Ley de Riesgos Laborales, así como en normas complementarias y en los propios convenios colectivos para garantizar la mayor alta tasa de fiabilidad en salud laboral que evite los riesgos y las lamentaciones ya que debemos partir de la base de que todo accidente laboral es evitable, lo que implica también la responsabilidad en el cumplimiento y exigencia de las normas de las personas trabajadoras”.

En este sentido, el presidente de CECO, aplaudió la acción conjunta de todos los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales. “Todos, absolutamente todos, queremos alcanzar una siniestralidad cero, y estamos implicados en potenciar la cultura preventiva”.

Finalmente, ambas organizaciones pusieron en común la necesidad de incrementar los esfuerzos y hacer partícipes a instituciones y partidos políticos, así como al resto de agentes sociales, de forzar los procesos necesarios para alcanzar la concesión del aumento de la potencia energética en la zona norte de Córdoba en el período 2025-2030. La secretaria ugetista destacó que “la provincia es una unidad de acción que no se comprende si no es en su totalidad, por lo que ni un solo pueblo ni territorio debe quedar atrás en progreso ni en oportunidades, ya que de esas oportunidades dependen las generaciones actuales y las venideras, un esfuerzo de hoy del que dependerá en gran medida que los jóvenes dejen de abandonar esa necesidad de cambiar su residencia a otros territorios por la falta de oportunidades”. Díaz, por su parte, insistió en la necesidad imperiosa de disponer de más potencia eléctrica en la provincia de Córdoba. “Si se nos llena la boca hablando de atraer inversores y empresas habrá que ofrecerles unos mimbres mínimos para poder instalarse como es agua, energía e infraestructuras”.