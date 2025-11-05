La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La continuidad de los vuelos a Barcelona, la llegada de residuos a El Cabril y la previsión de lluvias y tormentas para la tarde centran los titulares vespertinos
Los vuelos de la compañía Vueling de Córdoba a Barcelona que sólo estaban previstos hasta el mes de marzo continuarán todo el año tras la "buena acogida" de los mismos. En otro orden de cosas, el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril ha empezado ya a recibir residuos de la central nuclear de Garoña. Han llegado hasta las instalaciones 360 metros cúbicos de desechos contaminados en 30 expediciones desde Burgos. Por último, seguimos pendientes del cielo, con los parques de Córdoba cerrados ante el aviso de lluvias y tormentas. Esta es la previsión de la Aemet para la tarde.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El centro de salud del Naranjo alcanza el 21% de ejecución y la Junta prevé su apertura a mediados de 2026
- El alcalde de Córdoba justifica las medidas preventivas frente al aviso amarillo: " La ciudad ya vivió un episodio similar hace año y medio"
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: "No ha sido fácil tomar esta decisión"
- El alcalde justifica el desahucio del carnicero del Naranjo: “No tenía adjudicación y el puesto era necesario para los mayores”
- Córdoba recordará su herencia islámica con rutas temáticas, experiencias gastronómicas y conciertos
Provincia
- La familia de la cordobesa desaparecida en Canarias confirma que su rastro “se pierde en el mar”
- Encapuchados asaltan una tienda de madrugada en Lucena mediante la técnica del alunizaje
- Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
Cultura
- El IMAE aprueba dos subvenciones al Califa Fest y el Córdoba Live pese al duro informe de la Intervención General
Andalucía
- La Policía culmina su informe del suicidio de Sandra Peña: la Fiscalía avanza en sus investigaciones por acoso y contra el colegio
España
- La excargo en Moncloa y Lobato no despejan el origen del documento con los delitos de González Amador que se usó contra Ayuso
Deportes
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba