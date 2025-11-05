Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La continuidad de los vuelos a Barcelona, la llegada de residuos a El Cabril y la previsión de lluvias y tormentas para la tarde centran los titulares vespertinos

La llegada del primer vuelo Barcelona-Córdoba de Vueling.

La llegada del primer vuelo Barcelona-Córdoba de Vueling. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los vuelos de la compañía Vueling de Córdoba a Barcelona que sólo estaban previstos hasta el mes de marzo continuarán todo el año tras la "buena acogida" de los mismos. En otro orden de cosas, el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril ha empezado ya a recibir residuos de la central nuclear de Garoña. Han llegado hasta las instalaciones 360 metros cúbicos de desechos contaminados en 30 expediciones desde Burgos. Por último, seguimos pendientes del cielo, con los parques de Córdoba cerrados ante el aviso de lluvias y tormentas. Esta es la previsión de la Aemet para la tarde.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

España

Deportes

