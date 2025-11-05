Los vuelos de la compañía Vueling de Córdoba a Barcelona que sólo estaban previstos hasta el mes de marzo continuarán todo el año tras la "buena acogida" de los mismos. En otro orden de cosas, el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril ha empezado ya a recibir residuos de la central nuclear de Garoña. Han llegado hasta las instalaciones 360 metros cúbicos de desechos contaminados en 30 expediciones desde Burgos. Por último, seguimos pendientes del cielo, con los parques de Córdoba cerrados ante el aviso de lluvias y tormentas. Esta es la previsión de la Aemet para la tarde.

