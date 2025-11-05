La actualidad del miércoles 5 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La situación del Plan Vives en Córdoba, la respuesta del Supremo a Carlos González y el ramal central ferroviario destacan en los titulares de la jornada
La evaluación del desarrollo del Plan Vives de viviendas para jóvenes en Córdoba en un momento de graves tensiones en el mercado inmobiliario es uno de los temas que analizamos este miércoles. La actualidad informativa de la mañana se completa con la respuesta del Tribunal Supremo a Carlos González, que rechaza el recurso por la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF por un defecto de forma, y con el reclamo del ramal central ferroviario por parte de Córdoba, Algeciras y Antequera.
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán
- Córdoba, Algeciras y Antequera reclaman celeridad en la construcción del ramal central ferroviario
- El Supremo da el último varapalo a Carlos González por el Córdoba CF
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba registra el tercer octubre más cálido de su historia con una temperatura media por encima de los 21 grados
- Ana Moreno, presidenta de API: “Hay mucha frustración entre la población emergente por la falta de vivienda en Córdoba”
- El Ayuntamiento de Córdoba cerrará hoy los parques ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y posibles tornados
- El paro baja en Córdoba y registra el mejor mes de octubre de los últimos 18 años
Provincia
España
- El juicio al fiscal general revela cómo afectó a González Amador el interés de la Fiscalía por ganar el pulso a Miguel Ángel Rodríguez: "Me mató públicamente"
- El rey Juan Carlos desvela su ruptura con Felipe VI: "Renunciar a mi herencia significa que tú me rechazas"
Internacional
- Mamdani y la alcaldía de Nueva York, gobiernos estatales, diseño de distritos y jueces: EEUU vive las primeras grandes elecciones desde la victoria de Trump
Cultura
UCOniversitas
Educación 21
Deportes
- Se cumple el décimo aniversario del ultimo liderato del Córdoba CF en Segunda: cuando todos le miraron desde abajo
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba