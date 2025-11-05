Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 5 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La situación del Plan Vives en Córdoba, la respuesta del Supremo a Carlos González y el ramal central ferroviario destacan en los titulares de la jornada

Viviendas en construcción en la capital cordobesa, en una imagen de archivo.

Viviendas en construcción en la capital cordobesa, en una imagen de archivo. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La evaluación del desarrollo del Plan Vives de viviendas para jóvenes en Córdoba en un momento de graves tensiones en el mercado inmobiliario es uno de los temas que analizamos este miércoles. La actualidad informativa de la mañana se completa con la respuesta del Tribunal Supremo a Carlos González, que rechaza el recurso por la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF por un defecto de forma, y con el reclamo del ramal central ferroviario por parte de Córdoba, Algeciras y Antequera.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

España

Internacional

Cultura

UCOniversitas

Educación 21

Deportes

TEMAS

  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
  3. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  4. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  5. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  6. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  7. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  8. Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba

