'The Mirror' recomienda viajar a Córdoba, "uno de los lugares más soleados de Europa"

Localizada a solo tres horas en avión de Reino Unido, sus temperaturas rondan los 19 grados centígrados en pleno mes de noviembre. Estas son para el diario británico The Mirror dos de las principales ventajas de esta ciudad localizada al sur de España, que es "uno de los lugares más soleados de Europa", según recoge en un reportaje publicado en los últimos días.

Frente al handicap de las elevadas temperaturas del verano, la periodista de viajes Natalie King asegura que "la colorida Córdoba podría ser una cura para la melancolía invernal" y para justificarlo difunde en su trabajo algunas de las imágenes más bonitas de su casco histórico, llenas de flores y del color de sus edificios.

268 horas del sol al mes

King cita la información difundida por el portal de alquileres vacacionales Holidu, que "coronó" a esta ciudad andaluza "como una de las más soleadas, con un impresionante promedio de 268,2 horas de sol al mes". En su opinión, se trata de un destino turístico "perfecto para aquellos que buscan el sol de invierno".

Vista de la Calahorra, el Puente Romano, la Mezquita y el casco histórico de Córdoba, durante la noche. / A. J. González

A esto añade que "tiene muchas cosas que ver y hacer. Desde la arquitectura histórica hasta una vibrante escena gastronómica". En su reportaje destaca asismismo las buenas comunicaciones de las que hace gala Córdoba, explicando a los viajeros que se localiza apenas a una hora de tren de Málaga y de Sevilla.

Atractivos turísticos

The Mirror se hace eco del pasado árabe y romano de este destino, planteando un recorrido por diferentes atractivos como la Mezquita-Catedral, la Sinagoga y la Torre de la Calahorra, "un tesoro repleto de objetos de diversas épocas de la historia de la ciudad". Tampoco le han dejado indiferente sus patios y la fiesta que en torno a estos recintos se celebra durante el mes de mayo con la participación de los vecinos. Finaliza su reportaje ofreciendo algunas recomendaciones de ocio y citando dos de los platos más famosos de Córdoba, el salmorejo y su "robusto" rabo de toro. Todas unas vacaciones ideales de "sol de invierno".