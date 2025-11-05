Seis incendios en una jornada de viento y sin lluvia finalmente en Córdoba

En una jornada en la que se esperaba lluvia -y no poca- lo que ha tenido Córdoba al final ha sido fuego. Sin rastro de precipitaciones y sin incidencias relevantes por el viento, que ha soplado fuerte este miércoles, los bomberos han tenido que redoblar esfuerzos para extinguir hasta media docena de incendios en distintos puntos de la ciudad.

El parte ha sorprendido hasta a los propios bomberos, que así lo han expresado a este periódico. El viento solo ha tumbado un árbol en el Campo de la Verdad. Sin embargo, no han tenido poco trabajo: seis incendos los han ocupado a lo largo del día. Uno de ellos, hasta en más de una ocasión. Todos han afectado a pastos y no han causado daños a personas, vehículos o infraestructuras.

Los seis incendios

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han sofocado en un par de ocasiones un incendio en la Campiñuela causado por el paso de maquinaria de campo, según los bomberos. El fuego se ha reactivado y ha requerido más esfuerzo que los demás.

El resto han tenido lugar en El Brillante, en un camino para senderistas. Aunque ha afectado a pasto, también se ha extendido a un poste. Otro de los fuegos se ha originado en el Camino de Carbonell. Uno más en el barrio de Fátima y un sexto en Avenida Donantes de Órganos, en la zona del Hipercor.