El PSOE duda si es legal subir las tarifas de Emacsa a dos años vista y cree que el PP lo hace porque el 2027 es electoral

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba duda de la legalidad de aprobar una subida de las tasas de Emacsa a dos años vista y dice que detrás de esa subida está el intento del Partido Popular de no hacerlo en 2027 porque es año electoral. El concejal socialista José Antonio Romero aseguró este miércoles que su partido hará todo lo posible para que se retire esta subida aprobada ayer en el consejo de administración de Emacsa con los votos a favor del PP y en contra del resto de los consejeros, incluidos los del PSOE. En concreto, se acordó una subida del 2,1% para 2026 y 1,9% para el 2027. Ambas entrarán en vigor después de pasar primero por el Pleno de Córdoba, y después por la Comisión de Precios de la Junta de Andalucía y deberán publicarse en el BOJA.

Principio de anualidad

"No sabemos si esa subida múltiple es alegal o ilegal", reconoció Romero para añadir que, en todo caso, ha sido la primera vez que se ha aprobado una subida de una tarifa en dos años consecutivos. Ante estas dudas, el PSOE solicitará dos informes: uno a la Intervención General y otro a la Asesoría Jurídica para que aclaren si es posible o no hacer de una tacada esa doble subida de precios. "Presentaremos todas las reclamaciones que sean necesarias", advirtió el concejal socialista que considera que se podría estar vulnerando el principio de anualidad de la Ley de Haciendas Locales, que establece que los créditos consignados en el presupuesto se autorizarán por un ejercicio presupuestario y que la duración del ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural.

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola en el consejo de administración de este martes. / CÓRDOBA

Cuatro subidas consecutivas

En última instancia, el PSOE lamenta que en este mandato se vayan a aprobar cuatro subidas consecutivas en la tarifa del agua, un 19% respecto a los precios del 2023, que se suman a lo ocurrido con la tasa de Sadeco, y que "el PP continúe diciendo que baja los impuestos". Además, José Antonio Romero critica que mientras que los populares suben estas tasas, "firman convenios a dedo hasta con informes en contra de la Intervención para dárselo a sus amiguetes; no lo podemos permitir", dijo.

Romero concluyó poniendo el ejemplo de que el gobierno municipal decidiese aprobar en el primer año de mandato los cuatro presupuestos o los cuatro expedientes de ordenanzas fiscales, algo que considera sería ilegal, y recordando que Emacsa fue en su momento "la gallina de los huevos de oro" hasta el punto de que el PSOE bajó las tasas del agua cuando gobernaba.