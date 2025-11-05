Precios
La propuesta de las nuevas tarifas del taxi en Córdoba para 2026 recibe las primeras alegaciones: esta es la subida prevista
La asociación de consumidores Facua considera que los incrementos que se contemplan estarían "injustificados"
La organización de defensa de los consumidores Facua Córdoba ha remitido a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba una serie de alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para el año 2026 presentada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor).
Según la organización, la propuesta contempla gastos de servicios externos repercutidos a los usuarios, lo que considera contrario a la normativa que regula este tipo de tarifas. En concreto, la asociación estima que los usuarios tendrían que asumir por todos estos servicios externos una cantidad total de 2.242.000 euros (equivalente a 3.800 euros por cada una de las 509 licencias de taxi municipales), lo que supone un incremento del 15,15% con respecto a lo repercutido en las tarifas de 2025.
"Incrementos injustificados"
Facua Córdoba "lamenta" que, según señala en un comunicado, "un año más, la propuesta de subida del 2,7% presentada por Autacor carezca de rigor y de fundamentos razonados y justificados".
La asociación de consumidores espera que los partidos políticos con representación en el pleno municipal tengan en cuenta sus alegaciones y "dejen de mirar hacia otro lado ante unas tarifas que perjudican notablemente a los usuarios", insisten.
Para Facua, "esta propuesta vulnera la normativa vigente, ya que la repercusión de estos servicios en las tarifas infringe lo dispuesto tanto en el artículo 3.1 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, que regula los procedimientos de precios autorizados en el ámbito local en Andalucía, como en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española".
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba