Infancia
Pocoyó visita el centro comercial La Sierra de Córdoba este próximo viernes
Los niños podrán disfrutar del aclamado personaje en un evento que se desarrollará a partir de las 17.30 horas
El centro comercial La Sierra de Córdoba ofrece en su programación de noviembre dos eventos para los más pequeños de la casa. De este modo, el próximo viernes 7 de noviembre se espera la visita de Pocoyó. El aclamado personaje hará presencia en el escenario de La Sierra a partir de las 17.30 horas para hacer bailar, reír y cantar a los más pequeños en compañía de Mon el Dragón. Además, todos aquellos que lo deseen podrán pasar por el photocall al finalizar al evento y llevarse su foto de recuerdo de esta visita tan especial.
Por otro lado, niños podrán poner a prueba su imaginación en el espacio de Nubba. Esta actividad pretende luchar contra el uso de las pantallas en edades tempranas con contenido instructivo y divertido, fomentando así las capacidades de concentración, lingüísticas y creativas de los más pequeños.
Cuentos y dibujos
En dicho rincón habrá dos zonas diferenciadas: una de audio-cuentos en la que los niños podrán elegir cuál escuchar y otra zona de dibujos en la que podrán ilustrar a través de las indicaciones de un cuento escuchado.
Dicho espacio estará habilitado en la primera planta del centro comercial los días 8, 14, 15, 21 y 22 de noviembre, cuyo horario será los viernes de 16.30 a 19.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Para disfrutar de estos talleres será necesario presentar un ticket de compra del periodo de la promoción de un importe mínimo de 15 euros.
Acerca de La Sierra
Propiedad de Carmila y Carrefour Property, La Sierra es el principal referente comercial y de ocio de la provincia de Córdoba. Con una superficie construida de más de 108.000 m2 y una SBA (superficie bruta alquilable) que supera los 26.000 m2, el centro tiene un área de influencia directa en torno a los 330.000 habitantes.
Cuenta con un hipermercado Carrefour y más de 60 locales de moda, servicios y restauración, así como 2.100 plazas de aparcamiento gratuito y multitud de servicios para mejorar la experiencia de compra de sus clientes, como Wi-Fi, sala de lactancia, áreas de descanso o un área infantil.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba