Pocoyó visita el centro comercial La Sierra de Córdoba este próximo viernes.

El centro comercial La Sierra de Córdoba ofrece en su programación de noviembre dos eventos para los más pequeños de la casa. De este modo, el próximo viernes 7 de noviembre se espera la visita de Pocoyó. El aclamado personaje hará presencia en el escenario de La Sierra a partir de las 17.30 horas para hacer bailar, reír y cantar a los más pequeños en compañía de Mon el Dragón. Además, todos aquellos que lo deseen podrán pasar por el photocall al finalizar al evento y llevarse su foto de recuerdo de esta visita tan especial.

Por otro lado, niños podrán poner a prueba su imaginación en el espacio de Nubba. Esta actividad pretende luchar contra el uso de las pantallas en edades tempranas con contenido instructivo y divertido, fomentando así las capacidades de concentración, lingüísticas y creativas de los más pequeños.

Cartel con las actividades previstas en el CC La Sierra de Córdoba. / CÓRDOBA

Cuentos y dibujos

En dicho rincón habrá dos zonas diferenciadas: una de audio-cuentos en la que los niños podrán elegir cuál escuchar y otra zona de dibujos en la que podrán ilustrar a través de las indicaciones de un cuento escuchado.

Dicho espacio estará habilitado en la primera planta del centro comercial los días 8, 14, 15, 21 y 22 de noviembre, cuyo horario será los viernes de 16.30 a 19.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Para disfrutar de estos talleres será necesario presentar un ticket de compra del periodo de la promoción de un importe mínimo de 15 euros.