Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán

Hace menos de un año, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la empresa municipal de vivienda Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico, anunciaron el Plan Vives, un proyecto con el que construir hasta 600 alojamientos en régimen de alquiler para jóvenes distribuidos en siete promociones en otros tantos barrios de la ciudad. De momento, ya se han iniciado los trámites para el primero de ellos, el que irá en la zona del Pretorio y que contará con 65 viviendas.

Esos 65 apartamentos se levantarán en un solar municipal situado entre la avenida de Los Piconeros y las calles Cronista Salcedo Hierro y Molina Sánchez Lagartijo. En septiembre de este año, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) cedió a Vimcorsa la parcela para que empezara a desarrollar el proyecto. La empresa de vivienda ya recoge en sus presupuestos para el año que viene una partida de 1,1 millones de euros para la iniciativa, que en total costará 10,4 millones. Según la memoria de los citados presupuestos, la idea es poder comenzar la obra en 2026 y que los pisos estén listos para alquilar en 2028.

Las otras seis promociones

En cuanto a las otras seis promociones, vendrán más tarde, a medio y largo y plazo. Según dijo en su día el alcalde, la iniciativa será soportada, en primera instancia, con dinero municipal, aunque también apostilló que si se quería celeridad iba a ser necesaria la colaboración de otras administraciones y también la intervención privada.

Con respecto a la ubicación de los otros apartamentos, todo según los datos iniciales (los del Pretorio han variado en algunos aspectos, serán los siguientes: en Carlos III van 74 pisos que costará levantar 9,3 millones. Otras 98 viviendas se ubicarán en la Fuensanta (12,4 millones de euros). Casi 7,8 millones serán necesarios para los 74 pisos previstos en Miraflores y 14,4 para los 110 de Parque Azahara. Por último, irán 90 viviendas en la zona del Fontanar (10,8 millones) y 102 en el Tablero Bajo (10,8 millones).