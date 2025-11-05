La Junta fija ahora la apertura del Punto de Urgencias de Lepanto en la primera quincena de enero de 2026

El otoño terminará sin novedades para el punto de Urgencias de Lepanto, que deberá esperar al frío del invierno para tener una nueva oportunidad de abrir. La Junta ha establecido una nueva fecha en el horizonte para la puesta en marcha de este servicio, que fija ahora para la primera quincena de enero de 2026. Así lo ha avanzado a Diario CÓRDOBA la gerente del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, Ana Leal, quien ha detallado que la infraestructura, ubicada en los terrenos del antiguo cuartel, se encuentra actualmente en la fase final de equipamiento, pendiente principalmente de la definición de los recursos humanos.

Este nuevo centro, cuya construcción arrancó a principios de 2024 con un presupuesto que superó los 920.000 euros, supondrá un refuerzo crucial para la atención sanitaria urgente en la capital cordobesa. La gerente ha explicado que, si bien la edificación está "prácticamente terminada", es necesario completar los trámites para las contrataciones y traslados del equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios que se harán cargo del servicio.

Tercer punto de la ciudad

El equipamiento contará con una distribución diseñada para optimizar la asistencia. Dispondrá de una zona de entrada con vestíbulo de acogida y sala de espera para los pacientes. En su interior, albergará un área asistencial compuesta por sala de emergencias, consultas, y espacios específicos para la aplicación de curas, así como para el tratamiento y observación de los usuarios. Además, el personal dispondrá de sus propias dependencias, como sala de estar, vestuario y dormitorios, esenciales para un servicio que permanecerá operativo las 24 horas.

La apertura de este punto de urgencias, que se ha visto precedida por varios anuncios de puesta en funcionamiento que finalmente no se materializaron, es uno de los proyectos más esperados para los residentes del Distrito Levante. Tras su apertura se unirá a los puntos de Urgencias ya existentes en el centro de salud Carlos Castilla del Pino y en el Sector Sur, con el objetivo de descongestionar la demanda y acercar la atención urgente a la ciudadanía.